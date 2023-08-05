عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الخيانة الإلكترونية.. خراب البيوت أون لاين| استشاري يكشف مخاطر السوشيال ميديا على الأزواج

صدى البلد

أصبحت الخيانة الزوجية في هذه الأيام  سهلة خاصة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يدخل الشخص للشات من خلال فيسبوك، فيتعرف على امرأة افتراضية في البداية، ثم تتحول لحقيقية لاحقا، فمن كان مستعدا للخيانة الزوجية يذهب ويلتقي بمن تعرف عليها عبر فيسبوك وتبدأ العلاقة، أما الزوجة فربما لا تشك، ولكن قد تنكشف اللعبة، وتحدث الكارثة وتنتهي العلاقة الزوجية.

txt

اصنعي واقي الشمس بنفسك.. طريقة عمل صن بلوك في المنزل بأقل التكاليف

txt

أكلة تقوي قلبك.. أسهل طريقة لعمل زبدة الفول السوداني


آخر إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أكدت أن حالات الطلاق في المجتمع تحدث في كل 2.2 دقيقة، فيما يصل عدد حالات الطلاق سنويا إلى 250 ألف حالة.. بينما الإحصائيات  السابقة تحديدا في 2007 كان عدد حالات الطلاق 65 ألف حالة، ويعود سببها إلى الخيانة عبر الإنترنت، بينما حاليا وصلت الأعداد إلى 222 ألف حالة طلاق سنويا بسبب الخيانة الالكترونية ..


مخاطر السوشيال ميديا على الحياة الزوجية:

لذلك فإن هذه الأرقام تجعلنا ندق ناقوس الخطر تجاه هذه الظاهرة ، ونرصد مخاطر وسائل  التواصل الإجتماعي علي الحياة الزوجية حسب ما أكده الدكتور طارق إلياس خبير العلاقات الأسرية في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” ومن هذه المخاطر : 
 

⁃ سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يزيد نسبة الخلافات الزوجية، وأصبح تطور تلك الخلافات بسبب إدمان التكنولوجيا إلى انفصال الزوجين وطلب الزوجة للطلاق.


⁃ الإفراط في إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي لساعات طويلة يقلل من الألفة بين الزوجين و يؤثر علي التفاصيل اليومية في الحياة الزوجية و الإعتناء بالزوج.


⁃ استغاثة الكثير من النساء في الفترة الأخيرة من إدمان أزواجهن المكوث لساعات طويلة خلف شاشة الحاسوب، ولم يقف الأمر عند ذلك بل غزت تلك المواقع بيوتا ينعدم فيها الحوار لتنبت من أثر ذلك أشواك البعد والانفصال وحدة الخلافات".


⁃ يؤدي الإفراط في إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي علي تقليص الروتين اليومي للزوجين و يقلل وقت قضائهما للوقت معا و بالتالي يقلل فرص التواصل و التحدث العميق بينهما.


⁃ سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يهدد الاستقرار الأسري، ويمزق أواصر التواصل بين أفرادها، ويؤدي إلى تجمد العواطف، وتزداد درجة العصبية في التعامل، وتكثر الخلافات التي قد تصل لدرجة الانفصال.


⁃ غياب التواصل حيث ان الافراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يقلل الألفة بين الزوجين، فاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لساعات طويلة يؤثر على الاهتمام بالتفاصيل اليومية في الحياة الزوجية والاعتناء بالشريك.
 

- تقليص الروتين اليومي يقال إن الروتين - الطقوس في حد ذاتها - هو جزء مهم من يوم أي شخص ناجح، والشيء نفسه ينطبق على النجاح في الحياة الزوجية، يعد الروتين اليومي في الحياة الزوجية، سواء كان تناول القهوة في الصباح أو الاستعداد للنوم معاً في الليل، طريقة أساسية لبناء التناسق والشراكة وتمتين الحياة الزوجية، لذا يؤدي الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى تقليص الروتين اليومي للزوجين، ويقلل وقت قضائهما للوقت معاً وفرص التواصل والتحدث العميق بينهما.


⁃ يصبح التصفح أولوية ويصبح الاتصال من خلال شاشة الهاتف الذكي أو الكومبيوتر هو الأهم، فمع مرور الوقت يصل البعض إلى درجة الاهتمام بالمحادثات ووقت استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من الاهتمام بأولادهم وشؤون المنزل وشركاء الحياة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة دوري السوبر الإفريقي.. مواجهات نارية للأهلي وجوائز خيالية للفائز

مفاجأة تنتظر العاملين بالدولة لنهاية أغسطس.. ماذا قررت الحكومة بداية من غد

خليني معاك من غير جواز.. نهاية سيدة على يد طليقها بقعدة مزاج

ذروة الارتفاع في درجات الحرارة .. بيان مهم من الأرصاد

خالد الغندور يطالب كهربا بالاعتزال أو دفع غرامة الزمالك فورا

الرحيل للترشح | قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن الاستقالة الجماعية

مفاجأة فى رحيل سيد عبد الحفيظ.. القرار من مارس وكولر مصدوم

مجدي عبد الغني يكشف أسباب رحيل سيد عبد الحفيظ

موضوعات متعلقة

اصنعي واقي الشمس بنفسك.. طريقة عمل صن بلوك في المنزل بأقل التكاليف

أكلة تقوي قلبك.. أسهل طريقة لعمل زبدة الفول السوداني

كيف تتخلصين من النحافة؟.. نصائح ضرورية لزيادة الوزن

مرضي السمنة والسرطان الأبرز .. هؤلاء ممنوعون من تناول المكسرات

الاستيقاظ متأخرا في هذا اليوم يصيبك بمرض خطير.. تفاصيل

دراسة تتوقع أن يصيب 1.3 مليار شخص.. نصائح للوقاية من مرض السكر

في اليوم العالمي له.. أضرار الإكثار من تناول البطيخ

لو بتخططي للحمل وعندك سكر .. إتبعي هذه الخطوات علشان تبقي بأمان

ترشيحاتنا

"كونا" تبرز تأكيد السيسي وبن زايد على أهمية تكثيف العمل العربي المشترك

السودان.. البرهان يكلف مدير عام قوات الشرطة بمهام وزير الداخلية

سعر الذهب عيار 21 اليوم 6-8-2023

النيابة العامة تتخذ إجراءات لتحديد المتسبب في حريق وزارة الأوقاف

أسعار تويوتا كامري الجديدة في الكويت

الرئيس الجزائري: زيارتي لفرنسا قائمة.. والبريكس القلب النابض لعدم الانحياز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات في الوجه تكشف سرطان الرئة .. انتبه لها

ظهور مثير لـ ياسمين الخطيب حديث السوشيال ميديا | شاهد

الفلفل الحار.. فوائد وأضرار لا تعلمها عنه

بمشاركة الأهلي لأول مرة| رسميًا موعد قرعة السوبر الإفريقي .. تفاصيل المسابقة

فيديو

موجة شديدة الحرارة تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.. كم ستبلغ الدرجات؟|تغطية خاصة

أزمة ع الزيرو .. اتهامات تلاحق فيلم محمد رمضان بالاتجار في البشر

الحوامل والوزن الزائد.. التعليم تصدم المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم وتحرك برلماني

بعد قرار البنك المركزي .. تستثمر وتدخر في الذهب ولا العقارات ولا الشهادات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ