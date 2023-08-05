عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شياع السوداني: العراق يسعى للانفتاح والشراكة الاقتصادية مع جميع الدول

محمد شياع
محمد شياع

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أعلن اليوم السبت، أن العراق يسعى نحو الانفتاح على التعاون والشراكة الاقتصادية مع جميع الدول.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن "رئيس الوزراء استقبل سفير المملكة المتحدة في العراق ستيفن هيتشن وبحث معه مجمل العلاقات العامة بين البلدين الصديقين، وأبرز السبل لتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحة الشعبين العراقي والبريطاني".

وأشار "السوداني" إلى "سعي العراق نحو الانفتاح على التعاون والشراكة الاقتصادية، مع جميع الدول الشقيقة والصديقة، ودعمه جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة".

من جانبه "رحّب السفير البريطاني بخطوات الحكومة العراقية في مجال الإصلاح الاقتصادي"، مثمنًا "جهود العراق وانعكاساتها الإيجابية على المنطقة وما تواجهه من تحديات".

الحكومة العراقية السفير البريطاني الشراكة الاقتصادية رئيس مجلس الوزراء العراقي رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خليني معاك من غير جواز.. نهاية سيدة على يد طليقها بقعدة مزاج

"خناقة" الكابيتانو وأوضة اللبس| كواليس إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

بعد اتهام محمد رمضان بهذه الجريمة.. عقوبات رادعة ضد الترويج للإتجار بالبشر

سأقاضي الجميع.. قرار عاجل من مجدي عبد الغني بعد مباراة الأهلي والمصري

أحسن غلطة.. إعلامية شهيرة تكشف تفاصيل مكالمتها مع كريستيانو رونالدو

المجري والخلوق وأغلى صفقة.. قائمة الـ 7 الراحلين عن الزمالك.. تفاصيل

بسبب إقالة سيد عبد الحفيظ.. حقيقة طلب كولر الرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

بعد أسبوع على وفاته غرقا.. قرار حزين من شقيق عبدالله حسن يوسف

ترشيحاتنا

فرص عمل بـ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمحافظات.. تعرف على شروط التقديم

بعد منشورات هدد فيها الشهود.. حملة ترامب تدافع بكل قوة عن الرئيس السابق

دوخة شديدة من غير سبب.. انتبه فقد تكون مصابا بهذا المرض

سيناريو فيلم رعب .. قصة دفن طبيب الساحل في العيادة؟

فلسطين تطالب بإدراج بن غفير وحزبه على قوائم الإرهاب العالمية

بعد ضرب نوفوروسيسك .. روسيا تتعهد بالرد بالمثل على الموانئ الأوكرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون لحوم.. طريقة عمل مكرونة محمرة

من جميع الأسطح.. طرق إزالة بقع القهوة من الملابس والرخام والسجاد

بعد ظهورها المثير للجدل بحمام السباحة.. إطلالة محتشمة لـ أسما شريف منير

نشرة المرأة و الصحة.. بنتي اترفضت من المدرسة.. أب يثير الجدل بالأسباب... تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم

فيديو

بحبك يا بابا.. عروسة تشكر والداها يوم زفافها على طريقة النبطشي

رد حاسم.. القصة الكاملة وراء محاولة انتحـ ار شيرين عبد الوهاب.. فيديوجراف

أصحاب المجاميع المنخفضة.. التعليم ترد على السماح بالتحسين لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

أشعر بلذة في قضاء حوائج الناس.. نادية مصطفى: نفسي أعمل دار مسنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ