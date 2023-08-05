بفستان جريء.. نادية الجندي تثير الجدل بوصلة رقص رفقة تامر حسني

نشرت الفنانة نادية الجندي، صورًا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مناحدث ظهور لها برفقة الفنان تامر حسني.



وظهرت نادية الجندى باطلالة ملفتة مرتدية ملابس صيفية جريئة باللون فستان جينو اتسم بستايل التوب المكشوف منطقة الصدر والبطن .



ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وتتميز النجمه نادية الجندي باطلالاتها الانيقة الجريئة التى تثير الجدل حولها ، ومن الناحية الجمالية تعتمد علىوضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا .









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