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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملخص الحلقة 5 "سيب وأنا أسيب".. هنا الزاهد تتسبب في تصفير الحساب البنكي لـ"السعدني"

سيب وانا اسيب
سيب وانا اسيب

عرضت منصة شاهد الرقمية الحلقة الخامسة، اليوم السبت، من أحداث مسلسل سيب وأنا أسيب، بطولة الفنانة هنا الزاهد، والفنان أحمد السعدني.


وبدأت الحلقة بفلاش باك وقت إعلان نتيجة المسابقة التي قدمت بها "بيلا" التي تجسد شخصيتها الفنانة هنا الزاهد، وتجلس عائلتها أمام التلفاز ينتظرون إعلان نتيجة  مسابقة "مصمم الأزياء الأشهر"، لتعلن مذيعة المسابقة بأن الفائز هو "بيلا".


وظهرت الفنانة هنادي مهنا، وهي شقيقة "إبراهيم" الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني، والتي تعترض والدتها على مشاهدتها للمسابقة التي تدعم فيها "نبيلة"، قائلة: "يابنتي راعي مشاعر اخوكي شوية".

ونعود من جديد للحاضر، حيث يظهر كارلوس وهو غاضب بسبب انتشار الشائعات بانفصاله عن "بيلا"، وهروبها منه، إلا أنه يطلب من مديرة أعماله أن تحذف كل هذه الأخبار الخاطئة.


وتتحدث نبيلة مع إبراهيم، وهي تطلب منه الطلاق، والانفصال بهدوء، وتحاول إقناعه بهذا، ليرد عليها إبراهيم قائلًا: "الحياة مدارس، يعني فيه ناس لما الكلب بتاعها بيتنمرض، بترميه، وفيه ناس تانية بتديله على دماغه".


ويتحدث كارلوس مع بيلا في الهاتف، "قريتي الأخبار اللي مكتوبة عنا"، لترد "ما انت عارف بقي أن أنا اليومين دول مشغولة قوي فمبقراش أي حاجة"، لينفعل علينا إبراهيم ويحطم باب الحمام عليها، لنصف "بيلا" أسلوبه بالهمجي.


ويطلب بودا الذي يلعب دوره الفنان محمود السيسي، من "مشمش" ابنة خالة بيلا، التي تجسد شخصيتها الفنانة دنيا سامي أن تنهي حوار إبراهيم وبيلا.

وتظهر الفنانة انتصار كضيفة شرف وهي تح شخصية موظفة في البنك الذي تذهب إليه بيلا، لتندهش بتواجدها وتخبرها بحبها الشديد لها.


وانتهت الحلقة الخامسة من مسلسل "سيب وأنا أسيب" بتصفير بيلا حساب إبراهيم في البنك، لتغضبه بشدة، وتزداد بينهما المشاكل التي يصر على إثرها عدم الإنفصال.

هنا الزاهد سيب وأنا أسيب

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