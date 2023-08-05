ضمن «حياة كريمة»|افتتاح ملتقى توظيف «برنامج فرصة» لتوفير 4288 فرصة عمل للشباب بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي أهمية تنظيم ملتقيات التوظيف والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجهورية لتوجيه الشباب الجاد الراغب في الحصول علي وظيفة تناسب مؤهلاته وقدراته وإمكانياته وخلق حياة كريمة له لتحسين مستوى معيشته وتصدياً لظاهرة البطالة والقضاء عليها .

فيما أناب محافظ الشرقية الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ لافتتاح فعاليات ملتقى توظيف الشباب والمقام علي مدار يومي 5 و 6 أغسطس 2023 بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق بالتعاون بين وزارتي العمل والشباب والرياضة ومؤسسة حياة كريمة وجهاز تنمية المشروعات بالشرقية ضمن مبادرة "توظيف مصر" وبمشاركة شركة مايكروسوفت و مؤسسة كير مصر للتنمية و 33 شركة ومنشآه بالقطاع الخاص لتوفير4288 فرصة عمل للشباب والفتيات الراغبين في الحصول علي وظيفة مناسبة لهم في حضور أحمد عبدالهادى وكيل وزارة العمل والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة والعقيد أ.ح أحمد المهدي والعقيد مهندس أحمد وفا مديرا مكتب مؤسسة حياة كريمة بالشرقية ومحمد عباس مدير إدارة التسويق والتدريب بجهاز تنمية المشروعات بالشرقية وسعيد عباس المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بالشرقية.

وتفقد نائب المحافظ ومرافقوه عملية تقديم الشباب على فرص العمل المتاحة بالملتقى وتم التأكيد على متابعة نتائج الملتقى وتذليل كافة العقبات التي تحول دون حصول المتقدمين على فرص عمل حقيقية لتساعدهم في بدء حياة جديدة تحقق لهم حياة كريمة .

وفي نهاية الافتتاح أشار نائب المحافظ إلى أهمية تنظيم مُلتقيات التوظيف لتوجيه الشباب الجاد الراغب في الحصول على وظيفة تناسب مؤهلاته وقدراته وإمكانياته وخلق حياة كريمة له لتحسين مستوي معيشته موجهًا الشكر للجهات المشاركة في تنظيم الملتقي لإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب وللتصدي لظاهرة البطالة.