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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرا الخارجية الأمريكي والتركي يبحثان مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي ونظيره التركي

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم السبت، هاتفيًا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

 

وحسب موقع "صوت أمريكا"، جاء في بيان وزارة الخارجية التركية، أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين اليوم السبت، وذلك بناء على طلب من الأخير.

وخلال المكالمة الهاتفية، تم التطرق إلى التطورات في جنوب القوقاز والتطورات بين أذربيجان وأرمينيا، وإحياء مبادرة حبوب البحر الأسود، وتوسع الناتو.

 

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، أكد في وقت سابق، أن إحياء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بمعزل عن روسيا، أمر مستحيل.

 

وقال فيرشينين، إن المفاوضات بشأن استئناف صفقة الحبوب ليست جارية، لافتا إلى أنه "لم يتم استئناف مبادرة البحر الأسود، بعد اعتراض روسيا على ذلك".

 

وأشار إلى أن الطريقة التي يتم بها تنفيذ الصفقة فيما يتعلق بتصدير الحبوب لا علاقة لها بمكافحة الجوع، خاصة بعد فشل تسهيل التصدير للمنتجات والأسمدة من روسيا.

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