عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكشف عن هوية الفلسطيني منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب

صدى البلد

كشفت وسائل إعلام فلسطينية، عن هوية منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت في مدينة تل أبيب والتي أسفرت عن إصابة عدد من المستوطنين أحدهما في حالة خطيرة.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر محلية بأن منفذ عملية تل أبيب هو الشهيد الشاب كامل أبو بكر من قرية رمانة غرب مدينة جنين أحد مجاهدي كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس.

وأضافت المصادر أن الشهيد كامل محمود أبو بكر، مان ملقب بـ(أبو دجانة)، مشيرة إلى أنه كان مطارد من الاحتلال منذ نحو سنة ونصف.

وذكرت مصادر عبرية أن أبو بكر كان يحمل رسالة مكتوبة، بأنه أراد الثأر لهجوم مستوطنين على قرية برقة برام الله الليلة الماضية".

وقالت مصادر عبرية إن جيش الاحتلال رفع درجة الجاهزية على حواجز الضفة الغربية، بسبب الخشية من تسلل فلسطينيين للداخل المحتل.

 

HyqhRlho2_0_0_720_1280_0_x-large
HyqhRlho2_0_0_720_1280_0_x-large
هوية منفذ عملية إطلاق تل أبيب الشهيد الشاب كامل أبو بكر كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس أبو دجانة الضفة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"خناقة" الكابيتانو وأوضة اللبس| كواليس إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

سأقاضي الجميع.. قرار عاجل من مجدي عبد الغني بعد مباراة الأهلي والمصري

خليني معاك من غير جواز.. نهاية سيدة على يد طليقها بقعدة مزاج

بسبب إقالة سيد عبد الحفيظ.. حقيقة طلب كولر الرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

المجري والخلوق وأغلى صفقة.. قائمة الـ 7 الراحلين عن الزمالك.. تفاصيل

الذهب يودع حاجز الـ 1900 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن.. فيديو

دوخة شديدة من غير سبب.. انتبه فقد تكون مصابا بهذا المرض

التعليم تنشر نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 على موقعها الآن

ترشيحاتنا

نصيحة ذهبية .. كيف تحافظ على الأجهزة الكهربائية أثناء انقطاع التيار؟

لفترة محدودة .. بنك يقدم خدمات مجانية للشباب| تفاصيل

نبع الخير يواصل تحطيم الأرقام.. قناة السويس تزيد قوافلها برقم جديد

أجمل دعاء للوالدين.. مؤثر جدًا لحفظهما من كل مكروه وسوء

خبر غير سار لمستخدمي آيفون iPhone 8 و iPhone X .. تفاصيل

جماعات حقوقية تطالب لاوس بالإفراج عن المحامي الصيني المفقود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إرشادات لخفض مستوى السكّر في الدم

صوتها غريب .. عروس تثير الجدل في حفل زفافها | شاهد

الفستان الأخير وضعها في مازق.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري|شاهد

واقعة أغرب من الخيال.. وفاة سيدة أمريكية بسبب لن تتوقعه

فيديو

طلع الرابع على الجمهورية.. قصة مدرس فيزياء منح طالب ثانوي عربية هدية

منشور الفيس بوك فضح مروج الهيروين.. ضبط تاجر مخدرات بدار السلام| فيديوجراف

بحبك يا بابا.. عروسة تشكر والداها يوم زفافها على طريقة النبطشي

رد حاسم.. القصة الكاملة وراء محاولة انتحـ ار شيرين عبد الوهاب.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ