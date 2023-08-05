الكشف عن هوية الفلسطيني منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب

كشفت وسائل إعلام فلسطينية، عن هوية منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت في مدينة تل أبيب والتي أسفرت عن إصابة عدد من المستوطنين أحدهما في حالة خطيرة.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر محلية بأن منفذ عملية تل أبيب هو الشهيد الشاب كامل أبو بكر من قرية رمانة غرب مدينة جنين أحد مجاهدي كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس.

وأضافت المصادر أن الشهيد كامل محمود أبو بكر، مان ملقب بـ(أبو دجانة)، مشيرة إلى أنه كان مطارد من الاحتلال منذ نحو سنة ونصف.

وذكرت مصادر عبرية أن أبو بكر كان يحمل رسالة مكتوبة، بأنه أراد الثأر لهجوم مستوطنين على قرية برقة برام الله الليلة الماضية".

وقالت مصادر عبرية إن جيش الاحتلال رفع درجة الجاهزية على حواجز الضفة الغربية، بسبب الخشية من تسلل فلسطينيين للداخل المحتل.