اشتريها بـ 75 ألف جنيه .. أشهر سيارة كورية في مصر

يبحث الكثيرون عن سيارة كورية، وبسعر مناسب للامكانيات الخاصة بكل شخص، ولعل من ابرز السيارات التي قدمها الصانع الكوري الجنوبي، هي اصدارت شركة هيونداي ومنها السيارة الشهيرة اكسنت موديل 1998، والتي اشتهرت بتصميمها الخارجي من فئة السيدان.

وتحظى السيارة هيونداي اكسنت موديل 1998 بشعبية كبيرة وسط السوق المصري للسيارات المستعملة، نسبة إلى سهولة شراؤها وبيعها مره أخرى، إلى جانب توافر أسعار قطع الغيار الخاصة بها في الكثير من المتاجر، اضافة إلى سعرها المنافس، وسهولة صيانتها ايضا، حيث تعد سيارة غير معقدة ميكانيكيًا.

هيونداي اكسنت موديل 1998

بسعر مناسب اشتري أشهر سيارة كورية في مصر

ظهرت السيارة هيونداي اكسنت موديل 1998 عبر الصفحات المتخصصة في بيع وشراء السيارت، وهي في حالة جيدة، حيث تتمتع بطلاء خارجي محدث، وجنوط معدلة، بالاضافة إلى تصميمها الخارجي من فئة السيدان، مع 4 ابواب، ومقصورة تتسع لـ 5 مقاعدة.

هيونداي اكسنت موديل 1998

وتضم السيارة هيونداي اكسنت موديل 1998 محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، مقترن بناقل سرعات مانيوال مكون من 5 نقلات مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، اضافة إلى تجهيزات داخلية تتضمن نظام صوتي ترفيهي "راديو كاسيت"، وسنتر لوك للابواب.

هيونداي اكسنت موديل 1998

أرخص سعر لـ هيونداي أكسنت موديل 1998 الكورية

تقدم السيارة هيونداي اكسنت موديل 1998 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة اجمالية قدرها 75 الف جنيه، وننصح دومًا بمتابعة الحالة العامة للسيارة، والكشف الجيد على المنظومة الفنية وعزم المحرك، والهيكل الداخلي والخارجي.