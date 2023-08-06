سعر الذهب عيار 21 اليوم 6-8-2023

شهد أشهر أعيرة الذهب ثباتا مع أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 6-8-2023، مسجلا نحو 2150 جنيه للبيع و 2158 جنيه للشراء وذلك بالنسبة سعر عيار 21 الأشهر انتشارا.

واستقر سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأحد في محلات الصاغة.

عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 2457 جنيه للبيع و 2466 جنيه للشراء.



عيار 18



ووصل سعر عيار 18 نحو 1843 جنيه للبيع و 1850 جنيه للشراء.

عيار 14



وبلغ سعر عيار 14 نحو 1433 جنيه للبيع و 1439 جنيه للشراء.

أوقية الذهب



سجل سعر أوقية الذهب نحو 76.417 ألف جنيه للبيع و 76.701 ألف جنيه للشراء.

الجنيه الذهب



وصل سعر الجنيه الذهب نحو 17.2 ألف جنيه للبيع و 17.264 ألف جنيه للشراء.

كيلو الذهب



وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.46 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء.

استقرار في أسبوع

وذكر هاني ميلاد رئيش شعبة الذهب بغرفة التجارة الداخلية، أن أسعار الذهب في مصر تشهد استقرارا في الأسعار للأسبوع الثالث على التوالي.

وأضاف “ميلاد”، في تصريحات له أن أسعار الذهب لا تشهد تغييرا بصورة كبيرة وتتوافق مع الأسعار العالمية، لافتا إلى أن الأسعار الموجودة حاليا عادلة بالنسبة للأسعار في الوقت الحالي.

وتابع رئيس شعبة الذهب بغرفة التجارة الداخلية، أن الوقت الحالي فرصة قوية لشراء الذهب وخاصة مع استقرار نسبي في الأسعار حاليا، منوها بأن 2150 جنيها لجرام الذهب عيار 21 وسعر الجنيه الذهب 17200 جنيه.



الذهب مخزون قيمة

وأكمل رئيس شعبة الذهب بغرفة التجارة الداخلية، أن الذهب مخزون قيمة وملازم أمان ومن يريد سيولة يذهب للبيع، ومع الزمن ترتفع فيمة الذهب.

أعيرة دخيلة

وحذر لطفي منيب نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهراتبالاتحاد العام للغرف التجارية، من ظهور بعض الأعيرة الدخيلة على الأسواق، منها عيار 12.

وأضاف نائب رئيس الشعبة العامة للذهب، أن السوق المصري يعترف بعيار 21، و 18، ولكن عيار 12 شيء جديد بالسوق.

ولفت إلي أن تواجد عيار 12 تعتبر تجربة، لكن لا يكون عليه أقبال، ولذلك حالة البيع، سينتج عنه خسارة، لآن المصنعية تكون عليه عالية وقت البيع.

وأشار إلي أن سعر الذهب عيار 21 يسجل اليوم 2150 للجرام، وأن هذا السعر مناسب للشراء، وأن الفترة المقبلة من الممكن أن يكون هناك ارتفاعات.

وقدمت الإعلامية هند النعساني خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.