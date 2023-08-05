الهلال يتقدم على الاتحاد بهدفين في الشوط الأول بالبطولة العربية

تقدم فريق الهلال على نظيره الاتحاد، بهدفين نظيفين، في الشوط الأول، في المباراة التي تقام بينهما، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وجاء هدف الهلال عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتتش في الدقيقة 14، ثم أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 45+3 من ركلة جزاء.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، أحمد بامسعود، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: نجولو كانتي، كورنادو، صالح العمري، جوتا.

خط الهجوم: رومارينهو، كريم بنزيما.

بينما جاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: روبن نيفيز، سافيتش، عبدالله كنو.

خط الهجوم: سالم الدوسري، مالكوم، ميشايل ديلجادو.