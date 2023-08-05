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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موقف محرج لـ هاني شاكر| وطلب غريب من جورج وسوف.. طرائف مهرجان جرش

نجوم مهرجان جرش
نجوم مهرجان جرش

على مدار أكثر من أسبوعين شهدت مدينة جرش شمال الأردن فعاليات الدورة 37 من مهرجان الثقافة والفنون الذي يقام فى هذا التوقيت من كل عام.

وضم المهرجان خلال هذا العام مجموعة كبيرة من نجوم الفن والثقافة والمطربين الذين قدموا حفلات استثنائية وشهدت الكثير من المواقف والطرائف نستعرضها فى هذا التقرير.
 

موقف محرج لهاني شاكر

وأحيا الفنان هاني شاكر حفلا غنائيا الأربعاء الماضي ضمن فعاليات هذه الدورة وقدم من خلاله  مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه التى تفاعل معها الجمهور كما قدم مجموعة من أغاني زمن الفن الجميل وهي الفقرة التى يقدمها هاني شاكر فى جميع حفلاته.

وبعد انتهاء هاني شاكر من الحفل حرصت إدارة المهرجان على تكريمه، وصعد الإعلامي جورج قرداحي على المسرح لتسليم هاني شاكر الدرع، وأثناء تقديمه أخطا فى اسم هاني شاكر ليقول إيهاب شاكر ما جعل هاني شاكر يصحح له الخطأ ويذكره باسمه. 
 

جورج وسوف يطلب الاختباء من الجمهور

وأيضا من المواقف التى شهدها مهرجان جرش للثقافة والفنون خلال هذا الدورة طلب المطرب جورج وسوف الذى أصر عليه من إدارة المهرجان، وهو وضع ستاره سوداء تحجبه عن الجمهور أثناء صعوده على المسرح وذلك من أجل الاختباء من نظرات الجمهور بسبب وضعه الصحي.

وبالفعل استجابت إدارة المهرجان لطلب جورج وسوف وقاموا بوضع الستارة السوداء إلى ان دخل جورج وجلس على كرسي منتصف المسرح وبدأ فى تقديم فقرته الغنائية.

 الأغنية التى لم تغنها نداء شرارة 

كما شهد المهرجان خلال هذه الدورة مشاركة المطربة الأردنية نداء شرارة والتى تشارك فى هذا المهرجان للدورة السادسة.

وتعرضت نداء شرارة خلال هذه الدورة إلى موقف طريف حيث أنها وضعت قائمة متنوعة من الأغاني التى تقدمها على خشبة المسرح وبعد تقديمها معظم القائمة الوقت لم يسعفها لتقديم أغنية أنا وليلى لكاظم الساهر، وهو ما اعتذرت عنه نداء مؤكدة على تقديمها فى حفلات أخرى.

جرش موقف محرج لهاني شاكر هاني شاكر جورج وسوف نداء شرارة

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