إيطاليا .. العثور على شخص ميت بعد غرق سفينة جنوب جزيرة لامبيدوزا

أفادت وكالة أنباء أنسا الإيطالية ، بأن خفر السواحل الإيطالية عثروا ،اليوم السبت، على شخص ميت بعد غرق سفينة غير شرعية قبالة جزيرة لامبيدوزا بجنوب إيطاليا ، حيث لا تزال عمليات البحث جارية عن شخصين في عداد المفقودين.

وقالت أنسا إن خفر السواحل أنقذ 43 شخصا وانتشل جثة ما يبدو أنه قاصر في أعقاب الحادث الذي وقع على بعد 23 ميلا جنوب غرب لامبيدوزا، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وقال ناجون للسلطات إن ما مجموعه 46 شخصًا قد شرعوا في الرحلة.

وصل أكثر من 2000 شخص إلى لامبيدوزا في الأيام القليلة الماضية بعد أن تم إنقاذهم في البحر من قبل زوارق الدورية الإيطالية ومجموعات المنظمات غير الحكومية ، حيث أدت الرياح القوية إلى زيادة تعقيد الوضع حول الجزيرة.

قالت وسائل إعلام محلية ، أنه بسبب أمواج البحر الهائجة ، لم تتمكن السلطات بعد من إنقاذ مجموعة من حوالي 20 مهاجرا عالقين على الصخور حيث تحطم قاربهم مساء الجمعة.

ونشرت منظمة أوبن آرمز ، وهي منظمة غير حكومية ، على منصة التواصل الاجتماعي إكس ، يوم السبت ، مقطع فيديو لقارب الإنقاذ الخاص بهم وهو يتجه إلى ميناء برينديزي الجنوبي وعلى متنه 199 مهاجرا.

واشتكت شركة أوبن أرمز من سياسة الحكومة الإيطالية في تخصيص موانئ الإنزال بعيدًا عن مناطق الإنقاذ.

أظهرت بيانات وزارة الداخلية أن إيطاليا شهدت وصول حوالي 92000 مهاجر عن طريق البحر حتى الآن هذا العام ، مقارنة بـ 42600 مهاجر في نفس الفترة من عام 2022.