عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيطاليا .. العثور على شخص ميت بعد غرق سفينة جنوب جزيرة لامبيدوزا

صدى البلد

أفادت وكالة أنباء أنسا الإيطالية ، بأن خفر السواحل الإيطالية عثروا ،اليوم السبت، على شخص ميت بعد غرق سفينة غير شرعية قبالة جزيرة لامبيدوزا بجنوب إيطاليا ، حيث لا تزال عمليات البحث جارية عن شخصين في عداد المفقودين.

وقالت أنسا إن خفر السواحل أنقذ 43 شخصا وانتشل جثة ما يبدو أنه قاصر في أعقاب الحادث الذي وقع على بعد 23 ميلا جنوب غرب لامبيدوزا، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وقال ناجون للسلطات إن ما مجموعه 46 شخصًا قد شرعوا في الرحلة.

وصل أكثر من 2000 شخص إلى لامبيدوزا في الأيام القليلة الماضية بعد أن تم إنقاذهم في البحر من قبل زوارق الدورية الإيطالية ومجموعات المنظمات غير الحكومية ، حيث أدت الرياح القوية إلى زيادة تعقيد الوضع حول الجزيرة.

قالت وسائل إعلام محلية ، أنه بسبب أمواج البحر الهائجة ، لم تتمكن السلطات بعد من إنقاذ مجموعة من حوالي 20 مهاجرا عالقين على الصخور حيث تحطم قاربهم مساء الجمعة.

ونشرت منظمة أوبن آرمز ، وهي منظمة غير حكومية ، على منصة التواصل الاجتماعي إكس ، يوم السبت ، مقطع فيديو لقارب الإنقاذ الخاص بهم وهو يتجه إلى ميناء برينديزي الجنوبي وعلى متنه 199 مهاجرا.

واشتكت شركة أوبن أرمز من سياسة الحكومة الإيطالية في تخصيص موانئ الإنزال بعيدًا عن مناطق الإنقاذ.

أظهرت بيانات وزارة الداخلية أن إيطاليا شهدت وصول حوالي 92000 مهاجر عن طريق البحر حتى الآن هذا العام ، مقارنة بـ 42600 مهاجر في نفس الفترة من عام 2022.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة دوري السوبر الإفريقي.. مواجهات نارية للأهلي وجوائز خيالية للفائز

مفاجأة تنتظر العاملين بالدولة لنهاية أغسطس.. ماذا قررت الحكومة بداية من غد

خليني معاك من غير جواز.. نهاية سيدة على يد طليقها بقعدة مزاج

ذروة الارتفاع في درجات الحرارة .. بيان مهم من الأرصاد

خالد الغندور يطالب كهربا بالاعتزال أو دفع غرامة الزمالك فورا

الرحيل للترشح | قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن الاستقالة الجماعية

مفاجأة فى رحيل سيد عبد الحفيظ.. القرار من مارس وكولر مصدوم

مجدي عبد الغني يكشف أسباب رحيل سيد عبد الحفيظ

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من مجلس السيادة السوداني بشأن تعيين وزير داخلية جديد للبلاد

نراقب الوضع..الخارجية البريطانية تعلق على اعتقال رئيس وزراء باكستان السابق

زلزال 5.5 ريختر يضرب شمال الصين

فرنسا .. إصابة 5 في انفجار مبنى سكني شمال باريس

لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين .. الرئيس السيسي يستقبل ملك البحرين بمدينة العلمين

سلاح الجو الأوكراني يحذر من إطلاق روسيا صواريخ "كينزال" بمجالها الجوي

بسبب النزاعات المسلحة .. البحرين تطالب رعاياها بضرورة مغادرة لبنان

الحكم على رئيس وزراء باكستان السابق بالسجن ثلاث سنوات

ترشيحاتنا

"كونا" تبرز تأكيد السيسي وبن زايد على أهمية تكثيف العمل العربي المشترك

السودان.. البرهان يكلف مدير عام قوات الشرطة بمهام وزير الداخلية

سعر الذهب عيار 21 اليوم 6-8-2023

النيابة العامة تتخذ إجراءات لتحديد المتسبب في حريق وزارة الأوقاف

أسعار تويوتا كامري الجديدة في الكويت

الرئيس الجزائري: زيارتي لفرنسا قائمة.. والبريكس القلب النابض لعدم الانحياز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات في الوجه تكشف سرطان الرئة .. انتبه لها

ظهور مثير لـ ياسمين الخطيب حديث السوشيال ميديا | شاهد

الفلفل الحار.. فوائد وأضرار لا تعلمها عنه

بمشاركة الأهلي لأول مرة| رسميًا موعد قرعة السوبر الإفريقي .. تفاصيل المسابقة

فيديو

موجة شديدة الحرارة تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.. كم ستبلغ الدرجات؟|تغطية خاصة

أزمة ع الزيرو .. اتهامات تلاحق فيلم محمد رمضان بالاتجار في البشر

الحوامل والوزن الزائد.. التعليم تصدم المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم وتحرك برلماني

بعد قرار البنك المركزي .. تستثمر وتدخر في الذهب ولا العقارات ولا الشهادات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ