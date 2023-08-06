أخبار الفن.. خالد فايد يعتزل مجددا وأحمد سعد بالزي الخليجي في أحدث كليب

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية،نستعرض أبرزها فى السطور التالية..

على مدار أكثر من أسبوعين شهدت مدينة جرش شمال الأردن فعاليات الدورة 37 من مهرجان الثقافة والفنون الذي يقام فى هذا التوقيت من كل عام.



وضم المهرجان خلال هذا العام مجموعة كبيرة من نجوم الفن والثقافة والمطربين الذين قدموا حفلات استثنائية وشهدت الكثير من المواقف والطرائف نستعرضها فى هذا التقرير.



أعلن المطرب الشاب خالد الفايد العائد من الاعتزال، قراره باعتزال السوشيال ميديا وعدم التواصل مع جمهوره عبر صفحات السوشيال ميديا لحين تأهيله مجددا للتعامل مع الجمهور.





وكتب خالد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أولا وبدون مقدمات أنا هعتزل السوشيال ميديا فتره مؤقتة لحد ما أكون مؤهل إن أنا اتعامل مع الناس بطبيعتي مره تانيه، ولكل حد أنا شتمته او نزلت بوست عليه وتعديت حدودي كشاب لسه بيبدأ وبيقول بسم الله في المجال من هنا ورايح كلامي من غير شتايم ولا تقليل من اي شخص.

طرح المطرب أحمد سعد، برومو أغنيته الجديدة هلا بيك يامدلع، وذلك استعداد لطرحها بشكل رسمي خلال أيام قليلة من الآن.



الأغنية ظهر فيها أحمد سعد بأكثر من لوك كما جاء فى البرومو ومنها لوك خليجي ليتناسب مع عنوان الأغنية مؤكدا على أنها ستكون مفاجأة لجمهوره.



يستعد المطرب حكيم، لإحياء حفل غنائي ضخم، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، والمقام حاليا على مسرح الأرينا بمدينة العملين الجديدة.

ومن المقرر أن يُحيي حكيم، حفله المنتظر، يوم 17 من أغسطس الجاري، على أن يتم طرح تذاكر الحفل خلال أيام.

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب في فيديو قصير مع زوجها حسام حبيب للرد بطريقة غير مباشرة علي اخبار تخلصها من حياتها .



وظهرت شيرين عبد الوهاب وهي في إحدى المناطق الساحلية برفقه حسام حبيب .

كشف النجم كريم فهمي ؛ عن تحضيره لفيلم جديد مع شقيقه أحمد فهمي .

وبدأ الثنائي التحضير للفيلم الذي يحمل اسم دماغ ألماظ كاسم مبدئي.