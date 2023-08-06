عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. خالد فايد يعتزل مجددا وأحمد سعد بالزي الخليجي في أحدث كليب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية،نستعرض أبرزها فى السطور التالية..

موقف محرج لـ هاني شاكر| وطلب غريب من جورج وسوف.. طرائف مهرجان جرش

على مدار أكثر من أسبوعين شهدت مدينة جرش شمال الأردن فعاليات الدورة 37 من مهرجان الثقافة والفنون الذي يقام فى هذا التوقيت من كل عام.

وضم المهرجان خلال هذا العام مجموعة كبيرة من نجوم الفن والثقافة والمطربين الذين قدموا حفلات استثنائية وشهدت الكثير من المواقف والطرائف نستعرضها فى هذا التقرير.
 

دا آخر بوست ليا.. خالد الفايد يعتزل مجددا

 

أعلن المطرب الشاب خالد الفايد العائد من الاعتزال، قراره باعتزال السوشيال ميديا وعدم التواصل مع جمهوره عبر صفحات السوشيال ميديا لحين تأهيله مجددا للتعامل مع الجمهور.

 

وكتب خالد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:  "أولا وبدون مقدمات أنا هعتزل السوشيال ميديا فتره مؤقتة لحد ما أكون مؤهل إن أنا اتعامل مع الناس بطبيعتي مره تانيه، ولكل حد أنا شتمته او نزلت بوست عليه وتعديت حدودي كشاب لسه بيبدأ وبيقول بسم الله في المجال من هنا ورايح كلامي من غير شتايم ولا تقليل من اي شخص.

 

بملابس خليجي.. أحمد سعد يطرح برومو أغنيته الجديد هلا بيك يا مدلع

 

طرح المطرب أحمد سعد، برومو أغنيته الجديدة هلا بيك يامدلع، وذلك استعداد لطرحها بشكل رسمي خلال أيام قليلة من الآن.

الأغنية ظهر فيها أحمد سعد بأكثر من لوك كما جاء فى البرومو ومنها لوك خليجي ليتناسب مع عنوان الأغنية مؤكدا على أنها ستكون مفاجأة لجمهوره.
 

حكيم يُحيي حفلا غنائيا في مهرجان العلمين.. 17 أغسطس

 

يستعد المطرب حكيم، لإحياء حفل غنائي ضخم، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، والمقام حاليا على مسرح الأرينا بمدينة العملين الجديدة.

ومن المقرر أن يُحيي حكيم، حفله المنتظر، يوم 17 من أغسطس الجاري، على أن يتم طرح تذاكر الحفل خلال أيام.

 

أسرار وكواليس فيديو ظهور شيرين عبد الوهاب بعد أنباء تخلصها من حياتها

 

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب في فيديو قصير مع زوجها حسام حبيب للرد بطريقة غير مباشرة علي اخبار تخلصها من حياتها .


وظهرت شيرين عبد الوهاب وهي في إحدى  المناطق الساحلية برفقه حسام حبيب .

 

دماغ ألماظ .. كريم فهمي يحضّر لفيلمه الجديد مع شقيقه أحمد

 

كشف النجم كريم فهمي ؛ عن تحضيره لفيلم جديد مع شقيقه  أحمد فهمي .

وبدأ الثنائي التحضير للفيلم الذي يحمل اسم دماغ ألماظ كاسم مبدئي.

قسم الفن اخبار الفن هاني شاكر خالد الفايد أحمد سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاكسها وقطّع وجهها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهم بضرب فتاة المرج

سأقاضي الجميع.. قرار عاجل من مجدي عبد الغني بعد مباراة الأهلي والمصري

خالد الغندور يطالب كهربا بالاعتزال أو دفع غرامة الزمالك فورا

الذهب يودع حاجز الـ 1900 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن.. فيديو

خليني معاك من غير جواز.. نهاية سيدة على يد طليقها بقعدة مزاج

المجري والخلوق وأغلى صفقة.. قائمة الـ 7 الراحلين عن الزمالك.. تفاصيل

بعد أسبوع على وفاته غرقا.. قرار حزين من شقيق عبدالله حسن يوسف

نفوق أسماك في بحر الإسكندرية.. والسبب مفاجأة

موضوعات متعلقة

حكيم يُحيي حفلا غنائيا في مهرجان العلمين.. 17 أغسطس

منير وأحمد سعد على رأس القائمة.. حفلات اليوم الجمعة

أخبار الفن.. عمرو دياب يعتدي على شاب ويخطف هاتفه.. ودويتو بين محمد منير وميريام فارس

طرح البرومو الرسمي لمسلسل السفاح لأحمد فهمي

استقبلوها بالورود .. أنغام تصل جدة وتستعد لإحياء حفلها الليلة

ماجدة خيرالله عن تأسيس اتحاد منتجي مصر: خطوة مهمة تساعد على النهوض بالدراما

بعد حفلات السعودية والعلمين.. رامي صبري وأحمد سعد فى الكويت

10 أغسطس.. هيفاء وهبي تحيى حفلا غنائيا في العلمين الجديدة

ترشيحاتنا

نقابة الصيادلة: أمريكا وأوروبا ودول متقدمة تستعين بالمواد الخام الصينية والهندية بصناعة الدواء

غرامة كبيرة | قرار في الأهلي ضد أحمد عبدالقادر

لماذا رفعت السعودية معظم أسعار النفط لآسيا في سبتمبر المُقبل؟| تعرف على السبب

5 سيارات فرنسية موديل 2023 .. بداية من 635 ألف جنيه

أخبار الفن.. خالد فايد يعتزل مجددا وأحمد سعد بالزي الخليجي في أحدث كليب

أخبار التعليم.. نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 عبر هذا الرابط .. جامعة سوهاج تستقبل طلاب المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة بالأعلام والشيكولاتة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات في الوجه تكشف سرطان الرئة .. انتبه لها

ظهور مثير لـ ياسمين الخطيب حديث السوشيال ميديا | شاهد

الفلفل الحار.. فوائد وأضرار لا تعلمها عنه

بمشاركة الأهلي لأول مرة| رسميًا موعد قرعة السوبر الإفريقي .. تفاصيل المسابقة

فيديو

موجة شديدة الحرارة تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.. كم ستبلغ الدرجات؟|تغطية خاصة

أزمة ع الزيرو .. اتهامات تلاحق فيلم محمد رمضان بالاتجار في البشر

الحوامل والوزن الزائد.. التعليم تصدم المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم وتحرك برلماني

بعد قرار البنك المركزي .. تستثمر وتدخر في الذهب ولا العقارات ولا الشهادات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ