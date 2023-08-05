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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دماغ ألماظ .. كريم فهمي يحضّر لفيلمه الجديد مع شقيقه أحمد

أحمد فهمي وكريم فهمي
أحمد فهمي وكريم فهمي

كشف النجم كريم فهمي ؛ عن تحضيره لفيلم جديد مع شقيقه  أحمد فهمي .

وبدأ الثنائي التحضير للفيلم الذي يحمل اسم دماغ ألماظ كاسم مبدئي.

مسلسل السفاح:

طرحت منصة شاهد البرومو الرسمي لمسلسل السفاح للفنان أحمد فهمي استعداد لعرضه 25 أغسطس الجاري.

وبدأت شاهد الترويج للمسلسل من خلال صفحتهم الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام بطرح البرومو الرسمي للمسلسل والبوستر الدعائى له وعلقت عليه قائلة: الإعلان الرسمي المنتظر لمسلسل #سفاح_الجيزه من أعمال شاهد الأصلية 25 أغسطس.

الانتهاء من تصوير السفاح

وكشفت مصممة الأزياء ريم العدل عن انتهاء تصوير مسلسل “السفاح” بطولة الفنان أحمد فهمى .

ونشرت ريم  العدل صورة تجمعها بأبطال العمل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتبت :"لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية.. فركش مسلسل السفاح".

أحمد فهمي والسفاح:

وكشف النجم أحمد فهمي، عن تفاصيل مسلسله الجديد "السفاح" والذي سيعرض خلال الفترة المقبلة.

وقال  “لست حزينا على عدم عرضه قبل رمضان وتأجيله؛ بالعكس كنت متخوفا من فكرة عرضه قبل رمضان”، معلقا "كان ممكن يتوه وسط بروموهات مسلسلات رمضان".

واستكمل "المسلسل يدور حول سفاح الجيزة؛ وأتمني له النجاح، وأن ينال إعجاب الجمهور".

كريم فهمي احمد فهمي مسلسل السفاح

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