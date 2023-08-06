عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهاجم الأهلي يقترب من الرحيل بسبب الصفقة المنتظرة

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن موقف صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرهون بالتعاقد مع مهاجم أجنبي من عدمه.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "مارسيل كولر المدير الفني لا يزال يتمسك بالتعاقد مع مهاجم أجنبي، وحال إتمام صفقة المهاجم سوف يخرج صلاح محسن على سبيل الإعارة".

وجه النادي الأهلي الشكر لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم بكل إخلاص وأمانة، وبذل قصارى جهده وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقارية.


جاء ذلك خلال اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة، بعد ظهر اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وفي حضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي.


وعبر الجميع عن تقديرهم الخالص لكل ما قدمه سيد عبد الحفيظ من جهد، خاصة وأنه أحد أبناء النادي الذين حافظوا على قيمه وثوابته، ولم يتأخر يومًا عند طلب الاستعانة بجهوده، واستحق التقدير.. في ذات الوقت هناك رؤية مستقبلية لقطاع كرة القدم تستوجب ضرورة إعداد كوادر جديدة للمرحلة القادمة.


وعرض محمود الخطيب أثناء الاجتماع على سيد عبد الحفيظ الانضمام عضوًا إلى مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، وعضوًا بلجنة التخطيط للاستفادة من خبراته الإدارية والكروية في الفترة المقبلة.


كما قرر النادي تصعيد خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين للعمل مديرًا للكرة بمنظومة الفريق الأول.


ووقع الاختيار على خالد بيبو في ضوء الرؤية المستقبلية لقطاع الكرة وضرورة إعداد كوادر جديدة، لا سيما وأن خالد بيبو يترأس قطاع الناشئين منذ أربع سنوات، وكان مديرًا للأكاديمية لمدة عامين، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الدورات في الإدارة الرياضية والمعتمدة من «فيفا» والاتحادين المصري والإفريقي.. في ذات الوقت تقرر تولي وليد سليمان رئاسة قطاع الناشئين، ومنحه كافة الصلاحيات بعد تأهيله لهذه المهمة وحصوله على العديد من الدورات الإدارية والفنية، فضلًا عن الخبرات الكروية التي يمتلكها.


وكشف مصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد أن قرار رحيل عبدالحفيظ لا يرتبط بأي مشكلة إدارية ولكنها رؤية للنادي في صنع كوادر جديدة في منصب مدير الكرة.


وقال إن سيد عبدالحفيظ طلب في فترات سابقة الرحيل عن منصبه لشعوره بالإجهاد والتعب والإرهاق من كثر العمل المتواصل دون راحة ولكن تم تأجيل الموقف لنهاية الموسم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة دوري السوبر الإفريقي.. مواجهات نارية للأهلي وجوائز خيالية للفائز

مفاجأة تنتظر العاملين بالدولة لنهاية أغسطس.. ماذا قررت الحكومة بداية من غد

خليني معاك من غير جواز.. نهاية سيدة على يد طليقها بقعدة مزاج

ذروة الارتفاع في درجات الحرارة .. بيان مهم من الأرصاد

خالد الغندور يطالب كهربا بالاعتزال أو دفع غرامة الزمالك فورا

الرحيل للترشح | قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن الاستقالة الجماعية

مفاجأة فى رحيل سيد عبد الحفيظ.. القرار من مارس وكولر مصدوم

مجدي عبد الغني يكشف أسباب رحيل سيد عبد الحفيظ

ترشيحاتنا

"كونا" تبرز تأكيد السيسي وبن زايد على أهمية تكثيف العمل العربي المشترك

السودان.. البرهان يكلف مدير عام قوات الشرطة بمهام وزير الداخلية

سعر الذهب عيار 21 اليوم 6-8-2023

النيابة العامة تتخذ إجراءات لتحديد المتسبب في حريق وزارة الأوقاف

أسعار تويوتا كامري الجديدة في الكويت

الرئيس الجزائري: زيارتي لفرنسا قائمة.. والبريكس القلب النابض لعدم الانحياز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات في الوجه تكشف سرطان الرئة .. انتبه لها

ظهور مثير لـ ياسمين الخطيب حديث السوشيال ميديا | شاهد

الفلفل الحار.. فوائد وأضرار لا تعلمها عنه

بمشاركة الأهلي لأول مرة| رسميًا موعد قرعة السوبر الإفريقي .. تفاصيل المسابقة

فيديو

موجة شديدة الحرارة تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.. كم ستبلغ الدرجات؟|تغطية خاصة

أزمة ع الزيرو .. اتهامات تلاحق فيلم محمد رمضان بالاتجار في البشر

الحوامل والوزن الزائد.. التعليم تصدم المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم وتحرك برلماني

بعد قرار البنك المركزي .. تستثمر وتدخر في الذهب ولا العقارات ولا الشهادات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ