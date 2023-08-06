بعد الحريق.. الأوقاف: الحجج والمستندات «آمنة تمامًا».. وجميعها مؤرشف على «ميكروفيلم»

كشف عبدالله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، آخر تفاصيل الحريق الذي وقع في ديوان الوزارة بالمقر القديم في باب اللوق.

وقال عبد الله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على سي بي سي، إنه لا يوجد أي خسائر بشرية أو إصابات في الأرواح، مشيرا إلى الانتقال بالكامل إلى مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية من أول يوليو الماضي.

وواصل: "لا يوجد أي خسائر بشرية، أو أي إصابات، وجميع حجج الوقف والملفات آمنة تمامًا ولم يصبها الحريق.. والوزارة انتقلت كليًا بداية من أول يوليو للعاصمة ولم يتبق إلا بعض المستندات والحجج،ـ ولم تتعرض لأي سوء، وهي آمنة تمامًا"، متوجهًا بالشكر لرجال الحماية المدنية لسرعة السيطرة على الحريق.

وأضاف أنه سيتم ميكنة جميع هذه الحجج ، وهناك نسخة موجودة من الحجج بوكالة الأهرام ومؤرشفة على ميكروفيلم.