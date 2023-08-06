حمادة طلبة: الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام النصر.. وأتمنى عودة الاستقرار

علَقَ حمادة طلبة نجم نادي الزمالك على مباراة الأبيض أمام النصر السعودي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان المقامة في المملكة العربية السعودية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ومن ثَم وداع الأبيض للبطولة العربية .

وقال "طلبة" في تصريحات لبرنامج "البريمـو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " الزمالك قدم مباراة مميزة أمام النصر السعودي رغم الفوارق الفنية الكبيرة بين الفريقين ، فالفريق السعودي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، السنغالي ساديو ماني ، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش ، وغيرهم من النجوم الكبار لكن الأبيض قدم آداء جيد وكان قريباً من الفوز لولا رأسية "رونالدو" القاتلة في الدقيقة الأخيرة .

وأضاف : " أتمنى عودة الاستقرار الإداري والمالي لننادي الزمالك وحل أزمة مستحقات محمود عبد الرازق شيكابالا ، وبنجامين أتشيمبونج ، للتعاقد مع صفقات جديدة استعداداً للموسم المقبل والمنافسة على كافة البطولات بعد الخروج خالي الوفاض هذا الموسم ".