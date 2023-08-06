سيدة تستغيث بالشرطة لإنقاذ 5 كلاب صغيرة في مدينة نصر

في واقعة هزت مواقع التواصل الاجتماعي، سارعت قوات الشرطة في محاولة إنقاذ 5 كلاب صغار، كادوا يموتون غرقا داخل حفرة تركت مفتوحة بإحدى شوارع مدينة نصر.

وحضر أفراد الشرطة بعد استغاثة أطلقتها سيدة تسكن في مدينة لنصر تطالب بإنقاذ “جراوي” كلاب حديثي الولادة، سقطوا في بلاعة للصرف، ونزل أحد الأفراد مسرعا يلتقط الكلاب الصغيرة واحد تلو الآخر حتى تمكن من إنقاذ الـ 5 الصغار أحياء جميعا دون أذى.

مفاجأة أثناء عملية الانقاذ

وتفاجأ الحضور أثناء عملية الإنقاذ بحضور كلبة تبدو مهتمة بالحدث ليكتشفوا أنها أم الصغار وجاءت لهم فرحا بعد خروجهم آمنين.

ولم تفوت السيدة صاحبة الاستغاثة تلك الفرصة لتوثيق الحدث وتصوير تلك اللحظات بكاميرا الموبايل شاكرة قوات الأمن وسعيدة بسرعة الاستجابة ونجاح عملية الإنقاذ.

وانهالت التعليقات على مقطع الفيديو القصير الذي انتشر على نطاق واسع في ساعات قليلة.