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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ندوة عن الرقمنة والذكاء الاصطناعي في بيت السناري.. اليوم

صدى البلد

تستضيف مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، ندوة تحت عنوان "أهمية التوسع في مجال الرقمنة والجامعات التكنولوجية لمواكبة الثورة المعلوماتية"، والتي تنظمها لجنة الشباب بالمجلس التنفيذي لبيت العائلة المصرية، بحضور الأنبا أرميا؛ الأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، والدكتور محمد أبو زيد الأمير؛ المنسق العام لبيت العائلة المصرية، اليوم الأحد في تمام السابعة مساء، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

يتحدث في الندوة الدكتور إبراهيم فتحي؛ عميد كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة المنصورة الجديدة، والدكتورة غادة محمد عامر؛ عميد كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة نيفين مكرم؛ أستاذ الذكاء الاصطناعي ومدير مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي بمعهد التخطيط القومي، والدكتور طارق منصور؛ أمين عام اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة ومقرر مساعد لجنة الإعلام ببيت العائلة المصرية، والمخترع محمود الكومي الخبير في الذكاء الاصطناعي.

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تسلط الندوة الضوء على التكنولوجيا الحديثة ودورها وأهميتها في معالجة وتخزين ونقل المعلومات بشكل أكثر فعالية وكفاءة، وهو ما يساعد على تقديم تعليم مميز ومبتكر يلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة، كما تتناول الندوة بالشرح والتوضيح كيفية استخدام الرقمنة في تحسين تجربة التعلم وتوفير الوقت والجهد وتوسيع نطاق التعلم وتعزيز عمليات البحث والابتكار في المجالات المختلفة والتكيف مع التطور التقني والاستدامة البيئية.

تأتي الندوة في إطار الاهتمام بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي، لتحقيق التواصل بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتفعيل التكنولوجيا الحديثة والمساعدة على تعزيز التطور المجتمعي ودعم التنمية الاقتصادية وتحسين التواصل والتعاون والتوسع في البحث العلمي.

 

بيت السناري إبراهيم فتحي التكنولوجيا الحديثة التواصل الثقافي الجامعات التكنولوجية الذكاء الاصطناعي

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