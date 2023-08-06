عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إيلون ماسك يعلن عن أرباح لبعض مستخدمي موقع X.. إليك الشروط

إيلون ماسك
إيلون ماسك

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن منحه أموالا لبعض مشتركي منصة التغريدات “إكس” (توتير سابقا)، المشتركون في خدمة “إكس يريميوم بلو” هم فقط من لهم الحق في الحصول على أرباح من إعلانات شركة “توتير”، وجاء ذلك خلال تقرير عرضته فضائية العربية.

وقال إيلون ماسك، مالك موقع إكس :" اهتمام المشتركين بالحصول على نصيب من الإعلانات فاق توقعاته كثيرا. وحظي بإقبال كبير، لذا سيستغرق معالجة الأمر بضعة أيام أخرى من أجل الدفع لهم.. هناك دفعات كبيرة من الأموال قادمة في الطريق".
 

وتعتبر خدمة “توتير بلو” عبارة عن اشتراك مدفوع يحمل العديد من المميزات منها توثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء وإتاحة القدرة على تعديل التغريدات وتحريرها وكتابة منشورات أطول.
 

إيلون ماسك منصة التغريدات “إكس” توتير إكس يريميوم بلو العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيض رخص أخيرا.. تراجع ملحوظ في الأسعار والكرتونة تنخفض إلى مستويات قياسية

قرعة دوري السوبر الإفريقي.. مواجهات نارية للأهلي وجوائز خيالية للفائز

مفيش تنازل.. تطورات مفاجئة في أزمة الشحات والشيبي| قرار خلال ساعات

«الساعات القادمة نار من جديد احذروا»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

ذروة الارتفاع في درجات الحرارة .. بيان مهم من الأرصاد

الجرام يودع الـ2000 جنيه أخيرا| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الأن

النيابة العامة: 21 مكتبًا أكلتها النيران في حريق وزارة الأوقاف

مجدي عبد الغني يكشف أسباب رحيل سيد عبد الحفيظ

ترشيحاتنا

إصابات وانهيار عشرات المنازل.. مشاهد مروعة من زلزال الصين

متى يتم توقيع جزاء على الموظف تأديبيا؟ قانون الخدمة المدنية يجيب

إيرادات الأفلام.. محمد هنيدى ينتصر على رمضان وكريم عبد العزيز

بعد رفع المركزي 1%.. البنوك تحدد سعر الفائدة على الشهادات وحساب التوفير والقروض

أصدقاء الخير وسند مصر وقت الشدائد.. الرئيس السيسي يستقبل عاهل البحرين بالعلمين

هيئة الدواء: 80٪ من حالات التهاب الحلق تنتج عن فيروس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورة المايوه.. 5 إطلالات أثارت ضجة لـ منة فضالي |شاهد

سعر خرافي ... إليسا بجامبسوت تشعل مهرجان العلمين|شاهد

سبب غريب.. لماذا تخشى اليونان من السياحة المفرطة للمواقع الثقافية والتاريخية؟

علامات في الوجه تكشف سرطان الرئة .. انتبه لها

فيديو

موجة شديدة الحرارة تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.. كم ستبلغ الدرجات؟|تغطية خاصة

أزمة ع الزيرو .. اتهامات تلاحق فيلم محمد رمضان بالاتجار في البشر

الحوامل والوزن الزائد.. التعليم تصدم المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم وتحرك برلماني

بعد قرار البنك المركزي .. تستثمر وتدخر في الذهب ولا العقارات ولا الشهادات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ