إيلون ماسك يعلن عن أرباح لبعض مستخدمي موقع X.. إليك الشروط

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن منحه أموالا لبعض مشتركي منصة التغريدات “إكس” (توتير سابقا)، المشتركون في خدمة “إكس يريميوم بلو” هم فقط من لهم الحق في الحصول على أرباح من إعلانات شركة “توتير”، وجاء ذلك خلال تقرير عرضته فضائية العربية.



وقال إيلون ماسك، مالك موقع إكس :" اهتمام المشتركين بالحصول على نصيب من الإعلانات فاق توقعاته كثيرا. وحظي بإقبال كبير، لذا سيستغرق معالجة الأمر بضعة أيام أخرى من أجل الدفع لهم.. هناك دفعات كبيرة من الأموال قادمة في الطريق".



وتعتبر خدمة “توتير بلو” عبارة عن اشتراك مدفوع يحمل العديد من المميزات منها توثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء وإتاحة القدرة على تعديل التغريدات وتحريرها وكتابة منشورات أطول.

