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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

بنى ساحة قتال في منزله.. القصة الكاملة لمواجهة إيلون ماسك ومارك زوكربيرج

مارك زوكربيرج وإيلون
مارك زوكربيرج وإيلون ماسك

رفض "حبيب نور محمدوف" البطل السابق لاتحاد الفنون القتالية المختلطة واختصارها باللغة الإنجليزية "UFC"، تدريب الملياردير الأمريكي ، إيلون ماسك، مالك منصة "تويتر" على الفنون القتالية استعدادا لنزال ضد  مارك زوكربيرج، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "ميتا" Meta.

وفقا لوكالة "سبوتنيك" طلب  ماسك  من حبيب أن يقوم بالإشراف على تدريبه وتجهيزه للقتال مع زوكربيرج، ولكن حبيب رفض الاستجابة لطلبه دون ذكر الأسباب.

إيلون ماسك

بداية الخلافات بين ماسك و مارك

اشتعل فتيل الخلاف بين المليارديرين المتصارعين، على خلفية إعلان شركة "ميتا" في 6 يوليو الماضي عن خدمتها الجديدة وإطلاق منصة الرسائل النصية القصيرة "ثريدز" الشبيهة للغاية بمنصة تويتر حتى أن الكثيرين اعتبروا أنها ستكون المنصة القاضية على تطبيق  تويتر.

اتهم إيلون ماسك، مارك زوكربيرج، بالسرقة الأدبية، وقال إن الصراع بينهما قد أصبح على مستوى شخصي وليس فقط منافسة مهنية، نشر بعدها تغريدة مفاده أنه "على استعداد لخوض معركة في قفص" مع زوكربيرج، فيما رد عليه زوكربيرج ، رئيس شركة Meta المالكة لكل من فيسبوك و إنستجرام ، من خلال لقطة شاشة مأخوذة لتغريدة "ماسك" مع تسمية توضيحية مكتوب فيها "أرسل لي الموقع".

وقال متحدث باسم ميتا لبي بي سي: "القصة تتحدث عن نفسها"، فيما  رد ماسك على رد زوكربيرج بقوله: "فيغاس أوكتاجون"، ولمن لا يعرف تعتبر هذه المنطقة مسيجة ومستخدمة في مباريات بطولات "يو إف سي" (UFC) أي الفنون القتالية المختلطة وهي رياضة قتالية تمزج بين عدد كبير من فنون الدفاع عن النفس، وتقنيات ومهارات مختلفة، تسمح القوانين باستخدام تقنيات الضربات المباشرة ويقع مقر UFC في لاس فيجاس ، نيفادا.

مارك زوكربيرج

استعدادات ماسك ومارك للمواجهة

كما غرد ماسك ، الذي يبلغ من العمر 52 عامًا مرة أخرى ليؤكد على التزامه بالدخول في عراك واقتتال مع "مارك" وكتب : "لدي هذه الخطوة القتالية الرائعة التي أسميها" The Walrus" أي خطوة الفظ (حيوان)، حيث استلقي فوق خصمي ولا أفعل شيئًا"، وفي وقت لاحق ، قام بتغريد مقاطع فيديو قصيرة لحيوانات الفظ التي تعتبر من أكبر الحيوانات الثديية التي تعيش في البر والبحر.

كما غرد ماسك أيضا : "أنا لا أمارس الرياضة أبدًا ، باستثناء التقاط أطفالي ورميهم في الهواء"، ورغم تغريدات "ماسك" الكثيرة عن نيته الجادة على خوض هذه التجربة رفضت إدارة "تويتر" التصريح بأي تعليق للإعلام.

بالفعل يتدرب زوكربيرج البالغ من العمر 39 عامًا يتدرب في مركز فنون القتال المختلطة (MMA) استعدادا للمواجهة مع "ماسك" وفاز مؤخرًا ببطولات جيو جيتسو، ولم يكتف بالتدريبات بل قام أيضا ببناء "أوكتاجون" octagon أي بناء مثمن الأضلاع في فناء منزله للتدريب على القتال قبل معركة UFC المحتملة.

 

مارك يبني ساحة قتالية في منزله

قرار "زوكربيرج" ببناء ساحة قتال في فناء منزله أغضب زوجته بريسيلا تشان ، التي لم تقدر هذه الخطوة، حيث كشف الملياردير الشاب في منشور على Instagram ، محادثة "واتس آب" WhatsApp بينه وبين زوجته، مما جعلها قراءة رائعة.

افتتح زوكربيرج الكلام برسالة إلى زوجته: "هل رأيت الأوكتاجون الذي وضعته في الفناء الخلفي؟"

فأجابت: نعم رأيته.

أجاب: "يبدو رائعًا".

ردت تشان بصرامة: "مارك".

 قال زوكربيرج: "لدينا مساحة كبيرة في الفناء!"

وأضافت: "أنا أعمل على الاعتناء بهذه الحديقة وهذا العشب منذ عامين".

ثم قام "زوكربيرج" بإضافة استطلاعًا للرأس وسأل : "ما الحل الأمثل" مع خيارين بين "حافظ على الأوكتاجون" أو "حافظ على  الحديقة".

مارك زوكربيرج

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توقعات بعدد مشاهدات يحطم الأرقام القياسية

تستمر المحادثات بشأن المواجهة المرتقبة  بين زوكربيرج وماسك في تصاعد حدتها، حيث يدرَّب بطل وزن الريشة في بطولة UFC  ألكسندر فولكانوفسكي رئيس فيسبوك، وقال المقاتل الأسترالي: "أضمن لكم ، أنتم ستفاجأون للغاية، وأخبركم أن مارك جاد. لا أعرف مدى جدية إيلون ، لكني أخبرك، إنه يتدرب أيضا!"

علق رئيس UFC دانا وايت بأن المواجهة القتالية بين زوكربيرج وماسك ، ستحطم الأرقام القياسية في عدد المشاهدات قائلا "من شأنها هذه المواجهة أن تكسر الأرقام القياسية للمشاهدات، الجميع يريد أن يراها".

ويبقى السؤال عالقا، هل سيواجه بالفعل إيلون ماسك، غريمه مارك في حلبة قتال حقيقية أو الأمر مجرد مناوشات كلامية؟

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