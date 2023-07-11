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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وصلت لاتهامات في الشرف.. تصاعد حدة الخلاف بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج

تصاعد حدة الخلاف
تصاعد حدة الخلاف بين إيلون ماسك و مارك زوكربيرج

تسبب النجاح الساحق الذي حققه تطبيق "ثريدز" التابع للشركة الأم "ميتا" في أن يفقد الملياردير "إيلون ماسك" صوابه وجعله يهذي بأقوال قبيحة تمس الشرف والسمعة الخاصة بغريمه ومنافسه مارك زوكربيرج المدير التنفيذي لـ "ميتا".

تصاعد حدة الخلاف بين إيلون ماسك و مارك زوكربيرج

وشن "ماسك" هجوما عنيفا على "زوكربيرج" ووصفه بأنه ضعيف مستخدمًا مصطلح شديد القبح وسوقي، في تعد سافر وغريب ولم يمت بصلة للتنافس المهنى الذي بينهما.

 وتشير التقارير الإخبارية المتداولة إلى أن السبب في كل هذا الهجوم المبالغ فيه نجاح "ثريدز" في استقطاب أكثر من 100 مليون مستخدم خلال 5 أيام فقط، وفقا لصحيفتي الجارديان و ديلي ميل البريطانيتين وغيرها من المواقع.

إيلون ماسك

وفوجئ رواد موقع "تويتر" بتغريدة لماسك يقول فيها Zuck is a cuck وهي كلمة قبيحة مستخدمة بكثيرة في أوساط اليمين المتطرف وتصف الرجل بالضعف والهوان والذلة خاصة وأن إحدى تعريفات هذا المصطلح هو وصف للرجل الذي يحب إعطاء زوجته لرجال آخرين.

وبحلول يوم امس الإثنين ، وصل عدد مستخدمي ثريدز إلى 100 مليون مستخدم ، وفقًا لموقع Techcrunch. لودى تويتر حوالي 250 مليون مستخدم نشط ، لكنه تعرض لسلسلة من الضربات والتراجع عقب استحواذ "ماسك" عليه مقابل 44 مليار دولار، وبدأت المشاكل الفنية تظهر للسطح لأول مرة.

ووفقًا لرئيس شركة خدمات الإنترنت Cloudflare ، فإن حركة المرور على موقع Twitter آخذة في التدهور والهبوط بشدة ، وسط إشارات على أن المستخدمين يهاجرون إلى منصات بديلة مثل Thread و BlueSky و Mastodon.

تويتر يتراجع

وقال زوكربيرج ، الذي أطلق تطبيق "ثريدز": "الهدف هو الحفاظ على أن يكون الموقع مرحب بالجميع ويتسع للجميع حتى بعد نموه، أعتقد أن ذلك سيكون مفتاح نجاحه، هذه الشمولية والجو المتسم بالألفة".

وأضاف "هذا أحد الأسباب وراء عدم نجاح تويتر أبدًا بالقدر الذي أعتقد أنه يجب أن ينجح ، ونريد أن نفعل ذلك بشكل مختلف".

الضربة القاضية لـ إيلون ماسك.. هروب مشاهير العالم من تويتر إلى ثريدز

خبير: اشتراك المستخدمين في تطبيق "ثريدز" إجراء عقابي بحق إيلون ماسك

ويوم الأحد الماضي، قام الخبير التقني ماثيو برنس بنشر رسمًا بيانيًا من تصنيف Cloudflare لمواقع الويب الأكثر شهرة في العالم يُظهر أن موقع "تويتر" آخذ في التراجع بشدة منذ بداية عام 2023 ، بعد فترة وجيزة من تولي "ماسك" زمام الأمور.

تصاعد حدة الخلاف بين إيلون ماسك و مارك زوكربيرج

وأصبح تويتر يطبق قواعد جديدة تماما منذ تولي "ماسك" رئاسته وآخر هذه التغييرات تقييد عدد التغريدات التي يمكنك أن تقرأها في اليوم مع وجود حدًا أقصى للقراءة، بعدها لن يتجاوب معك النظام الأساسي.

ويُظهر الرسم البياني انخفاضًا كبيرًا في ترتيب خوادم نطاق Cloudflare لتويتر في منتصف عام 2023 تزامنًا مع التغييرات غير المرحب بها التي أجراها "ماسك" على الموقع ، وتزامنا أيضا مع إطلاق منصة Meta المنافسة وهو "ثريدز" أي الخيوط.

إيلون ماسك مارك زوكربيرج ثريدز ميتا Thread Cloudflare

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