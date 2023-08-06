تشكيل النصر السعودي المتوقع ضد الرجاء في ربع نهائي البطولة العربية

يواجه فريق النصر السعودي منافسه الرجاء المغربي اليوم علي ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز ضمن منافسات دور ربع نهائي البطولة العربية للأندية “ كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 ”.



وتقام مباراة النصر السعودي ضد الرجاء المغربي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وتذاع عبر قناة ssc الناصل الحصري لمباريات البطولة العربية للأندية.

تشكيل النصر السعودي المتوقع ضد الرجاء المغربي



حراسة المرمى: نواف العقيدي



الدفاع: أليكس تيليس - عبد الله مادو - علي لاجمي - سلطان الغنام.



الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - سيكو فوفانا - ساديو ماني - تاليسكا - عبد الرحمن غريب.



الهجوم: كريستيانو رونالدو.

ويواجه الفائز من مباراة النصر السعودي والرجاء المغربي ، الشرطة العراقي في دور نصف نهائي البطولة العربية يوم 9 أغسطس الجاري .

النصر ضد الرجاء

ويسعى فريق النصر بقيادة كريستيانو رونالدو لتحقيق الفوز والتأهل الي دور نصف نهائي البطولة العربية بعد فشله في تحقيق أي بطولة مع العالمي الموسم الماضي.

وكان فريق النصر السعودي قد حقق فوز وحيد في دور المجموعات من البطولة العربية أمام الاتحاد المنسيتري وتعادل أمام الزمالك والشباب السعودي .

فيما حقق الرجاء العلامة الكاملة بثلاث انتصارات علي شباب بلوزداد والكويت والوحدة الإماراتي.