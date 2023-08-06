الأمر غريب .. شوبير يلمح إلى تعديلات جديدة في الأهلي

أبدى الإعلامي أحمد شوبير تعجبه الشديد من التعديلات التي تحدث في صفوف النادي الأهلي خلال الوقت الحالي.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية : "التعديلات تأتي في وقت يحقق خلاله النادي الأهلي كل ألقاب الموسم وذلك أمر غريب وهتجنن من ما يحدث".

وأضاف : "أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي بذل جهداً كبيراً في الفترة الماضية، كما يعتبر سيد عبد الحفيظ من أهم عوامل نجاح مسيرة القلعة الحمراء".

وتابع "قد تحدث بعض التعديلات الجديدة خلال الفترة المقبلة".

وأكمل: "سيد عبد الحفيظ قبل رحيله عن صفوف النادي الأهلي حرص على عقد جلسة مع خالد بيبو وذلك من أجل ابلاغه بكل الأمور والتفاصيل داخل الفريق".