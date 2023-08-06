حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وفي هذا الإطار ،توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة منيا القمح بإزالة جمالون مخالف بقرية شلشلمون خارج الحيز العمراني وتم فك جميع الأعمال وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

في سياق متصل ، تنسيق ومدينة ههيا ، تنسيق التنسيق مع الوحدة المحلية بالزرزمون بإزالة شدة خشبية بالدور الأول علوى لمنزل بناحية كفر عثمان تابع قرية الفواقسة (الزرزمون) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وشنت القوانين بمركز التنسيق مع الوحدة المحلية بجميزة بني عمرو حملة مكبرة لإزالة تعديات بناحية قرية الصانية واسفرت عن تنفيذ الإزالة الكلية لحجرة وسور بالدبش وسور بالصاج مقامه بالمخالفة على أرض إصلاح زراعي على مساحة (١٠٠ م) بدون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة أخرى بعد إزالتها.

قامت بإغلاق مكتبة تنسيقها بالمدينة المحلية بالفرايحة بإزالة حالة تعدى خارج حدود المدينة بالفرايحة بإزالة حالة تعدى خارجة عن طريق زيارة خشبية وتشوين مواد بناء ، مقاطعة ، مقاطعة ، حديقة ، حديقة ، حديقة ، حديقة ، حديقة ، بيئية نفقة ورفع ورفع جذر التربية والتعليم.