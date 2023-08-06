ادفع عشان تستلم| مدرسة خاصة: شهادات الثانوية العامة بـ 1000 جنيه

استغاثت ولية أمر أحد طلاب الثانوية العامة تدعى منال قدري عبر جروب حوار مجتمعي تربوي ، من قيام مدرسة خاصة في سوهاج بإلزام طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بدفع 1000 جنيه مقابل استلام شهادات الثانوية العامة المؤمنة.

حيث قالت ولية الأمر: مدرسة المناهل الخاصة سوهاج، عاوزين مننا ألف جنيه دلوقتى علشان يدونا الشهادة والملف، وعموما دفعنا لأننا كنا مضطرين نستلم الشهادة ، لكن المدرسة رفضت تسليم إيصال لي بهذا المبلغ.

وقد تسببت هذه الاستغاثة التي تم طرحها على جروب حوار مجتمعي تربوي عبر تطبيق واتس اب ، والذي يضم بين أعضائه وزير التربية والتعليم وعددا من قيادات الوزارة ، حالة من الغضب بين الأهالي، فقال عيد عزت : للاسف المدارس الخاصة بتعمل اللى عيزاه، وقال محمد البيلي: للأسف المدارس الخاصة تتصرف وكأن لا سلطان عليهم.

وعلى الرغم من وجود عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم على جروب حوار مجتمعي تربوي الذي نشرت عليه الاستغاثة إلا أنه لم يتم التعليق بأي شكل من الأشكال على هذه الواقعة .

تسليم شهادات الثانوية العامة المؤمنة في المدارس

بدأت اليوم إجراءات تسليم شهادات الثانوية العامة 2023 المؤمنة للطلاب في المدارس اعتبارًا من اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 .

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنبيهاً عاجلاً لجميع طلاب الثانوية العامة 2023 ، شددت خلالها على أهمية الحفاظ على الرقم السري المرفق مع شهادات الثانوية العامة 2023 المؤمنة ، والذي يتم كتابته على موقع تنسيق الجامعات 2023 لتسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات ، مؤكدةً أنه لا يجوز أن يطلع على هذا الرقم السري غير الطالب نفسه.

وكانت قد أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قيمة تكلفة و طبع و تحرير شهادات طلاب الثانوية العامة مقسمة كالتالي :

- تكلفة طبع و تحرير الشهادة : 44 جنيهًا

- ضريبة دمغة نوعية : 9 جنيهات

- رسم تنمية الموارد المالية للدولة : 2 جنيه

- رسم إضافي : 10 جنيهات

- المجموع الكلي : 65 جنيهًا

ويلتزم كل طالب ناجح في الثانوية العامة 2023 بلصق طابع نقابة المهن التعليمية بقيمة 2 جنيه على الاستمارة الدالة على نجاحه وقت تسليمها إليه ، ولا يجوز تحصيل قيمة هذا الرسم نقدا ، وهذه الطوابع متاحة في النقابات الفرعية واللجان النقابية ومكاتب البريد.

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