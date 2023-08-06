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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رضا حجازي: تطوير التعليم مستمر.. وانتظروا إعلانا هاما يوم 13 أغسطس

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تطوير التعليم مستمر، لأنها خطة دولة، وقريباً سيكون هناك تطوير للمناهج بالمرحلة الثانوية.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،خلال ملتقى تطوير المناهج رؤى وتجارب ،  أن ملتقى تطوير المناهج فى المرحلة الإعدادية هو واحد من مجموعة ملتقيات لتطوير المناهج لتحقيق التغيير المطلوب.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أن الوزارة هدفها طالب له مواصفات لان الدنيا تغيرت من حولنا، والوزارة ليس لديها مشكلة فى حصول الطالب على درجات ولكن لا بد من اكتساب مهارات يحتاجها سوق العمل وهدفنا تحسين جودة حياة الطلاب وأسرهم ولا بد من أن يكون التعليم ممتع والطالب يستمتع وهو يدرس لكى يفكر بشكل أفضل، متابعا: عاوزين مناهجنا تكون ممتعة لأن التعليم هو الحياة والإعداد لها.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: أن المدرسة هى المكان الحقيقي للتعلم والانضباط، مشيرا إلى أن وجود الطالب فى المدرسة مهم جدا لبناء الشخصية واكتسابه مهارات، موضحا أن هناك انفجار معرفى، والمناهج لا تستطيع أن تستوعب كل القضايا المحيطة ولكن المناهج تتضمن مفاهيم كبرى واضحة للمتعلم، مضيفا أن المناهج لا بد وأن تنمى التفكير داخل الموضوعات الدراسية، المختلفة ووجود تكامل بين الموضوعات الدراسية، قائلا: عاوزين طالب يتعلم كيفية التركيبة الوظيفية والسبب والنتيجة اى إكساب الطالب مهارات أساسية لكى يحقق التعلم مدى الحياة.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أنه لا بد من أن نأخذ فى الإعتبار عند بناء المناهج الكم والكيف وأيضا كيفية أن يميز الطالب بين الحقيقة والخيال

وأكد أن التعليم قضية مجتمع ولا بد وأن يشارك الجميع فى بناء المناهج بالاستماع إلى رأى المجتمع، قائلا: القضايا المختلفة ستكون فى المناهج الدراسية الأساسية، مشددا على أن للمعلم دور مهم فى المناهج الدراسية ولا تطوير بدون معلم لافتا إلى أنه تم عمل معايير جديدة للمعلمين فى ضوء التحول الرقمى ومصر الآن تمتلك آلية لاختيار المعلمين الجدد فالاختيار لا يعتمد فقط على الشهادة والتقدير ولكن من خلال اختبارات تعقد لاختيار المتقدمين.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يوم 13 أغسطس الحالى سيتم إعلان الخطة الاستراتيجية للتعليم، والهدف منها كشف النتائج الخاصة بالتطوير.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام التعليم منظومة متكاملة متداخلة ولا يمكن فصل دمج التكنولوجيا عن إعداد المناهج الدراسية، لافتاً إلى أنه لا بد من كشف الموهوبين والمبدعين فى المدارس، فيجب مراعاة اكتشاف الموهوبين، إضافة إلى إعداد المعلمين بشكل كبير، مشددا على أن الوزارة درست بشكل كبير مناهج المرحلة الابتدائية وتم بناء المناهج الدراسية للمرحلة الإعدادية عليها، وسيتم الانتهاء منها للدخول فى تطوير مناهج المرحلة الثانوية قائلا: أشعر بأن مناهج المرحلة الثانوية فى أمس الحاجة إلى التطور، مضيفا أن البيت والمدرسة شركاء لكل منهم دوره والعلاقة بين الأسرة والمدرسة تحتاج إلى المراجعة.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة على رخصة مزاولة المهنة بحيث لا يعمل فى التعليم الا لمن يحصل على التعليم.

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