العثور على مليون و200 ألف قطعة ألعاب نارية داخل مخزن بالجمالية

نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية بالجمالية ، حيث تمت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى الإتجار بالألعاب النارية متخذاً من مخزن "مستأجر" كائن بدائرة القسم مكاناً لتخزين الألعاب النارية.

وتم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن، وعُثر بداخل المخزن على عدد 25 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى عدد 1,200,000 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.