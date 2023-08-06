اتحاد التأمين يناقش حرائق سفن الدحرجة  

تستعرض نشرة الاتحاد المصري للتأمين هذا الأسبوع حرائق سفن الدحرجة Roll on Roll out وانعكاساتها التأمينية ، حيثُ يعد الحريق من أكثر الحوادث البحرية شيوعاً سواء من حيثُ التكرار أم الجسامة ، و بالرغم من خطورة الحرائق البرية سواء من حيث قدرتها التدميرية او انتشارها، إلا ان الحريق في البحار يعد اكثر تعقيدا حيث تنطوي عمليه الاطفاء ذاتها على خطر اضافي يقلل من قدرة السفينة على الطفو Buoyancy ويهدد اتزانها Stability ؛ بسبب الحمل الإضافي الذي تخلقه مياه الاطفاء على السفينة.

وأوضحت النشرة أن مكافحة الحريق على السفن تتوقف على مجموعة من العوامل منها - على سبيل المثال لا الحصر - ما يلي:

حمولة السفينة Vessel tonnage وحجمها ووزنها Light displacement.

التصميم والتقسيم الداخلي للسفينة وتوزيع العنابر والقواطع.

حمولة السفينة الفعلية من البضائع؛ وطبيعتها؛ وتوزيعها داخل السفينة سواء بالعنابر أم على السطح.

ارتفاع المنشأت الفوقية Superstructure عن سطح السفينة.

كمية الوقود و مياه الصابورة ballast water (المياه التي تستخدم لضبط اتزان السفينة وطفوها في حالة كون السفينة فارغة أو فارغة جزئياً).

وأشارت النشرة إلى خطر اضافى اخر وهو سفن الدحرجة التى تعرف بأنها سفن متخصصة في نقل البضائع ذات العجلات كالقطارات والسيارات بمختلف أنواعها والآليات الثقيلة والشاحنات ، وذكرت كذلك أهم حوادث حرائق سفن الدحرجة خلال الفترة 2020-2022 ، كما قامت النشرة بتحليل لحادث السفينة Fremantle Highway.

وتناولت النشرة التغطيات التأمينية المتعلقة بالحريق ، وأوضحت الاختلاف فى معنى كلمة حريق بين التأمين البحري وتأمين الممتلكات ، حيثُ أن لفظ الحريق في وثيقة تأمين البضائع يشمل ما يلي:

الحريق الذي يشب في السفينة أو الحاوية او في البضائع أثناء تواجدها في السفينة أو القارب أو الناقلة البرية أو المخازن بالميناء (في حالة تامين البضائع من المخازن إلى المخازن).

أخطار الحرارة مثل الحرارة المنبعثة من غرف الماكينة إلى العنبر المجاور بسبب عدم كفاية العزل بينهما والتي يمكن أن تتلف شحنات البضائع.

أي تلفيات تصيب السفن والحاويات والبضائع بسبب مياه الإطفاء أو وسائل مكافحة الحريق ويلاحظ بداية أن المقصود هنا التلفيات التي تصيب البضائع التي اشتعلت نفسها.

الانفجار ويشمل وفقا لتعريف القضاء الانجليزي الانفجار المتسبب عن أي تفاعل كيمائي أو ضغط بخار أو غازات.

وما لا تشمله التغطية هو الحريق الذي ينشأ بسبب أحد الأخطار المستثناة مثل الحريق الناشئ من العيب الذاتي أو طبيعة الأشياء كالاشتعال الذاتي أو الأخطار الحربية (ما لم تغطي بوثيقة أخطار حروب إضافية).

ويحرص الاتحاد المصري للتأمين على اطلاع سوق التامين المصري والاسواق الناطقة بالعربية، على التطورات في اسواق التامين العالمية، بما في ذلك الحوادث الجسيمة.

وتدرس اللجنة العامة للتأمين البحري (وهي لجنة مدمجة معنية بدراسة قضايا التأمين البحري سواء لتأمين السفن أم البضائع) على دراسة الحوادث الجسيمة عالميا واستخلاص الدروس المستفادة، فضلاً عن الدور الذي يلعبه ممثلو السوق المصري بلجان الاتحاد الدولي للتأمين البحري IUMI كحلقة وصل بين أسواق التأمين البحري العالمية و سوق التأمين البحري بمصر.

وسيتم عرض الموضوع علي لجنة التعويضات لدراسته وعمل التوصيات اللازمة لسوق التامين المصري لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث وكيفية التعامل مع اثارها في حالة وقوعه.