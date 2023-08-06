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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل البرجر .. 5 وصفات مختلفة

برجر
برجر

يعد البرجر من الأكلات المميزة والمفضلة للعديد من الأشخاص سواء كان برجر لحم أو برجر فراخ، ويمكن تحضير البرجر بالعديد من الوصفات المميزة والشهية.

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1- طريقة عمل البرجر في المنزل

مقادير البرجر

 بيضة كبيرة

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

1 كيلو لحم مفروم

كوب بقسماط ناعم

طريقة تحضير البرجر

قم بتسخين الشواية الخارجية للحصول على حرارة عالية مع رشة زيت خفيفة.

اخفقي البيض والملح والفلفل في وعاء متوسط ​​الحجم

يُضاف اللحم المفروم والبقسماط ويُمزج بيديك أو بالشوكة حتى يمتزج جيدًا

شكليها على هيئة أقراص دائرية

ضعي الفطائر على الشواية المسخنة مسبقًا، غطيه واطهيه من 6 إلى 8 دقائق لكل جانب ، أو إلى درجة النضج المرغوبة. 

برجر

2- طريقة عمل البرجر بفول الصويا

مقادير البرجر

نصف كيلو لحمة مفرومة 
كوب و نصف فول صويا (تم نقعه و تصفيته من الماء جيداً) .
1 ملعقة كبيرة بصل بودر
1 ملعقة كبيرة ثوم بودره
1 ملعقة صغيرة بهارات 
2 ملعقة كبيرة كاتشب 
ملح 
فلفل اسود 
2 ملعقة كبيرة دقيق

طريقة تحضير البرجر 

في الكبة الكهربائية قومي بوضع اللحمة المفرومة ثم ضيفي فول الصويا والدقيق .

ضعي البهارات والبصل البودر و الثوم البودر .

ثم ضيفي الكاتشب والملح والفلفل الاسود .

ثم قومي بضربهم في الكبة الكهربائية جيداً حتي تمتزج المكونات ببعضها .

بعد امتزاجهم جيدا ضعيهم في طبق .

قومي بفرد كيس بلاستيك ثم قومي بتكوير قطعة لحمة متوسطة ثم ضعيها علي الكيس وقومي بالضغط عليها بالكيس البلاستيك حتي تأخذ شكل القرص المستدير.

ضعي طاسه علي النار و ضعي قليل من الزيت ، وضيفي البرجر

اتركي البرجر حتى ينضج جيدا ثم قدميه في السندوتشات. 

برجر 

3- طريقة عمل البرجر الجاهز

مقادير البرجر

لحم مفروم 

ملح حسب الحاجة

فلفل أسود 

3 ملاعق كبيرة زيت

خيار

خس

بصل

خبز برجر

طماطم

طريقة تحضير البرجر

 قطّعي اللحم إلى كرات متساوية الحجم.

ضعي التوابل على كل كرة بالملح والفلفل الأسود المطحون وشكليها إلى دائرة.

إدهني لحم البرجر بملعقتين كبيرتين من الزيت واشويها على النار في مقلاة واسعة أو في الشواية الكهربائية حتى النضج.

بعد وضع البرجر للشواء، قومي بتشويح البصل 

قطعي الخبز البرجر إلى قسمين  وضعي في القسم السفلي من الخبز طبقة من الخس، ثم اللحم، طبقة من الطماطم، الخيار والبصل.

أغلقي البرجر بالقسم الأعلى من الخبز وقدميه ساخناً

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4- طريقة عمل البرجر نادية السيد

مقادير البرجر

1 كيلو من اللحم المفروم حسب النوع المفضل
كيس خبز البرجر
3 ملعقة كبيرة بقسماط
بيضة مخفوقة
شرائح جبن شيدر حسب الحاجة
طماطم مقطعة دوائر
بصل مقطع إلى شرائح متوسطة الحجم
ثلث كوب مايونيز
ثلث كوب كاتشب
3 ملعقة كبيرة مسطردة
1 ملعقة صغيرة من البهارات العربية
1 ملعقة صغيرة ثوم بودر
1 ملعقة صغيرة بصل بودر
1 ملعقة صغيرة من ملح الطعام

طريقة تحضير البرجر

في وعاء فارغ، ضعي فيه اللحم المفروم مع البيض والبقسماط، ونعجن جيدًا لحين تجانس المكونات.

ضعي البهارات العربية والملح والفلفل والثوم والبصل البودر إلى باقي المقادير.

قلبي جميع المكونات السابقة معًا، حتى نحصل على لحم ناعم وذات رائحة غنية بالتوابل .

قسمي كمية اللحم إلى قطع متساوية في الحجم، باستخدام مكبس البرجر أو أي شكل دائري.

اضغطي بشكل خفيف على قطع البرجر، حتى تصبح متوسطة السُمك، ثم نرص أقراص البرجر في صينية فارغة ونتركها في الثلاجة لمدة ساعتين.

طاسة مدهونة بالقليل من الزيت، نبدأ في تسوية قطع البرجر، مع تقليبها على كافة الجوانب حتى تنضج بشكل كامل.

ضعي حشوات الساندوتش حسب رغبة كل شخص، ويقدم البرجر مع البطاطس المقلية

5- طريقة عمل البرجر للشيف علاء الشربيني

مقادير البرجر

بصل مفروم
ربع لحمة مفرومة
بابريكا
ملح
1 ملعقة صغيرة ثوم بودر
1 ملعقة صغيرة بصل بودر
1 ملعقة صغيرة بهارات
1 ملعقة صغيرة بهارات برجر
شرائح جبنة شيدر حسب الرغبة

طماطم
بصل أحمر
خبز كيزر برجر
مايونيز
خس كابوتشا

طريقة تحضير البرجر 

1- ضعي اللحم المفروم في وعاء ثم ضيفي البصل وجميع التوابل ويقلب باليد الخليط جيدًا.

2- شكلي الخليط على شكل كرات متوسطة، ثم اضغطي عليه حتى يصبح على شكل البرجر ثم يوضع على الجريل ويقلب على الجانبين حتى ينضج.

3- ادهني الكيرز بالمايونيز ثم ضعي شريحة من البصل والطماطم والبرجر والخس والجبنة، تكرار نفس الخطوة مع باقي الكمية، ثم يوضع في طبق التقديم ويقدم مع البطاطس المحمرة

البرجر طريقة عمل البرجر للشيف علاء الشربيني طريقة عمل البرجر نادية السيد طريقة عمل البرجر الجاهز طريقة عمل البرجر بفول الصويا طريقة عمل البرجر فى المنزل

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