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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتخاب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا

صدى البلد

انتخب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم، الأحد، محمد تكالة رئيسا له.

وحصل تكالة على 67 صوتا، فيما صوت 62 عضوا ضد انتخابه.

نداء عاجل من الإمارات إلى مواطنيها بشأن قرار عدم السفر إلى لبنان

كانت صحيفة "الوطن" قالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد دعمه للمسار السياسي في ليبيا، وضرورة إجراء انتخابات عامة تخرج البلاد من الأزمة التي تعيشها منذ سنوات، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، الخميس، عقده السيسي مع رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي يزور القاهرة،

ودعا السيسي إلى خروج "جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية واستعادة الدولة لسيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها"، مؤكدًا ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت وكالة أنباء الكويت "كونا" أن السفارة الكويتية في لبنان أصدر تحذيرًا لمواطنيها هناك قالت فيه": "تهيب سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية بمواطني دولة الكويت المتواجدين في الجمهورية اللبنانية التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة".

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