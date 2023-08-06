مديرية العمل بسوهاج تنظم الدورة التدريبية الخامسة على مهنة الفندقة الشاملة

أعلنت مديرية العمل بمحافظة سوهاج عن انتهاء المقابلات الشخصية للمتقدمين من الشباب راغبي التدريب المهني على الدورة الخامسة للفندقة الشاملة، والتي استمرت 3 أيام متتالية، والتي تنظمها وزارة العمل بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة، وذلك لـ 83 شابا وفتاة من أبناء المحافظة والمقيمين فيها، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير برامج تدريبية على المهن المُستحدثة ووظائف المستقبل للشباب من الجنسين لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة تساهم في الحد من معدلات البطالة وتحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور هشام أبو زيد، مدير مديرية العمل بسوهاج، إلى انتهاء المقابلات الشخصية للمتقدمين للتدريب على الدورة الخامسة للفندقة الشاملة، والتي تتم تحت رعاية الوزير حسن شحاتة، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، حيث بلغ عدد المتقدمين للالتحاق بالدورة 83 شابا وفتاة، منهم 28 من حملة المؤهلات العليا، و28 من حملة المؤهلات فوق المتوسطة، و27 مؤهلات متوسطة، كما بلغ عدد الذكور 54 شابا وعدد الإناث 39 فتاة، كما تم اختيار 20 للدورة منهم 12 من الذكور و8 من الإناث من سكان قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقال مدير المديرية إن الدورة ستبدأ أعمالها غداً، الاثنين، وتستمر لمدة 6 أسابيع، منها 4 أسابيع بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع للمديرية والمجهز بأحدث الآلات والمعدات اللازمة للتدريب وأسبوعين بفندق هيلتون الأقصر.

وأضاف أن اللجنة المشكلة لاختيار المتدربين اعتمدت على معايير المساواة والشفافية واستعداد المتقدمين ورغبتهم في العمل الفندقي داخل وخارج المحافظة مع حسن المظهر والمهارات الأخرى اللازمة للعمل الفندقي، وتشكلت لجنة الاختيار من: إلهام السيد، مدير عام المناطق بالمديرية، وأحمد زيدان، مدير مركز تدريب الكوثر، ومحمد محي الدين، منسق برنامج الأغذية العالمي بسوهاج، وفاطمة عبد العاطي، مسئول الموارد البشرية بفندق هيلتون الأقصر.