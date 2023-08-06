لامع وجريء .. رانيا منصور تثير ضجة بفستانها الأخير| شاهد

شاركت الفنانة رانيا منصور، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جريئة.

وتألقت رانيا منصور، مرتديه فستانا من الجلد باللون الذهبي ، وتميز الفستان بتصميم جريء ولافت ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت رانيا منصور، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كمت اختارت أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور رانيا منصور