بيطري الجيزة: ضبط 13 طنا و404 كيلو لحوم ومفروم دواجن غير صالحة

شنت أجهزة التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، حملات مكبرة خلال الاسبوع، بالاشتراك مع مباحث التموين والمحليات، على محلات اللحوم والدواجن.

وذلك بناء علي تعليمات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات اللواء ايهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالرقابة علي الاسواق والمحلات التي تقدم لحوم دواجن.

ونجحت الحملات في ضبط ١٣ طن و٤٠٤ كيلوجرام مضبوطات لحوم ومفروم دواجن وهياكل غير صالحة للاستهلاك الادمي، بمدينة اكتوبر والعمرانية والوراق.

وتم تحرير ٣ محاضر قانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

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