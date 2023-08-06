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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الجيزة: ضبط 13 طنا و404 كيلو لحوم ومفروم دواجن غير صالحة

لحوم غير صالحة
لحوم غير صالحة

شنت أجهزة التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، حملات مكبرة خلال الاسبوع، بالاشتراك مع مباحث التموين والمحليات، على محلات اللحوم والدواجن.

وذلك بناء علي تعليمات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات اللواء ايهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالرقابة علي الاسواق والمحلات التي تقدم لحوم دواجن.

ونجحت الحملات في ضبط ١٣ طن و٤٠٤ كيلوجرام مضبوطات لحوم ومفروم دواجن وهياكل غير صالحة للاستهلاك الادمي، بمدينة اكتوبر والعمرانية والوراق.

وتم تحرير ٣ محاضر قانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

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أحمد راشد محافظ الجيزة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الرقابة على الاسواق السيد القصير وزير الزراعة الطب البيطري بالجيزة اللحوم والدواجن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية مديرية الطب البيطري بالجيزة مدينة أكتوبر

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