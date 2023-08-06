الليلة..صبرة القاسمي يروي شهادات نصف قرن من عنف الجماعة الإرهابية في "الشاهد"

يستضيف الإعلامي محمد الباز، الليلة في برنامج "الشاهد"، المحامي صبرة القاسمي، الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، ليوثق شهادته على نصف قرن من عنف الإخوان والجماعات الإرهابية الأخرى.

ويتحدث القاسمي، خلال الحلقة، عن تاريخ جماعة الإخوان في العنف، موضحًا أن العنف بدأ مع نشأة جماعة الإخوان، وتدرج لجماعات متعددة بمسميات مختلفة، كما يتحدث عن أجندة الإسلام السياسي في العالم العربي ومدى ارتباطه بالإخوان، ولماذا لفظ الشعب الإخوان بعد قرابة الـ95 عامًا من نشأتها.

يذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس و حتى 31 أغسطس، في الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.