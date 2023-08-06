عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"واجهة مبهرة".. الحبتور يتغنى بمدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي |فيديو

خلف أحمد الحبتور
خلف أحمد الحبتور

زار رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور، مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي، حيث تغني بروعة المناظر الطبيعية وجمال الفنادق والتصميم المعماري الفريد للفنادق.

وقال الحبتور عبر حسابه على تويتر: “قمت هذا الصباح بزيارة لفندقيّ ريجال هايتس وفندق العلمين في مدينة العلمين الساحرة حيث قضيت وقتاً طبياً برفقة صديقي المحامي خالد أبو بكر”.

وأضاف: “أعُجبت جداً بمستوى فخامة الفنادق وجمالها، ومنظر البحر البانورامي الممتد على وسع النظر وتمازجه مع الرمال الذهبية، ومن المؤكد أن الساحل الشمالي ومدينة العلمين واجهة مبهرة للغاية عن السياحة المصرية والعالمية”.

واختتم رجل الأعمال الإماراتي: “استمتع دائماً أثناء تواجدي في مصر بفضل حسن الضياقة المصرية التي لا مثيل لها في العالم، أتمنى لهم موسماً سياحياً ناجحاً، كل التوفيق للجميع”.

مدينة العالمين الجديدة خلف احمد الحبتور الساحل الشمالي فندق العلمين رجل الاعمال الاماراتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف هذا الشخص عامين.. عقوبات صارمة من لجنة المسابقات ضد الأهلي والمصري

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

زواج عرفي وتعذيب وخيانة صديق| اعترافات مروعة لكتيبة إعدام طبيب الساحل.. تفاصيل مثيرة

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

الكفن.. خالد الجندي يكشف عن آخر كلمات شمس البارودي لابنها أثناء دفنه

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

خاص|هونت عليهم.. سبب رحيل سيد عبدالحفيظ عن النادي الأهلي

خاص.. أول تعليق من وكالة إيكوبا على أنباء انضمامه للأهلي

موضوعات متعلقة

لدراسة عدد من المشاريع.. رجل الأعمال الإماراتي الحبتور يصل إلى العلمين

الملياردير الإماراتي خلف الحبتور: مستوى الفخامة في العلمين الجديدة فوق الوصف

ترشيحاتنا

السعودية تقدم خطة سلام لإنهاء الصراع في أوكرانيا |تعرف على تفاصيلها

الدولار مستقر.. أسعار العملات الأجنبية في البنوك الأحد 6 أغسطس

اعتراف أمريكي.. الغرب يشكل تحالفًا عسكريا لدخول أوكرانيا

مزايا شراء الجنيه الذهب.. تعرف على أنواعه وأسعاره وكيفية الاستثمار فيه

"واجهة مبهرة".. الحبتور يتغنى بمدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي |فيديو

الكيلو وصل 15 جنيهًا.. الموعد النهائي لانخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البرجر .. 5 وصفات مختلفة

فتاة تتعرض لحادث دهس جديد في المغرب.. ما القصة؟

لامع وجريء .. رانيا منصور تثير ضجة بفستانها الأخير| شاهد

بفستان مكشوف.. درة تظهر عبر إنستجرام بإطلالة جريئة وأنيقة |شاهد

فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

مفاجأة صادمة .. رضوى الشربيني تعترف بتعرضها للتحرش .. تفاصيل

اسمه في الباسبور.. أحمد أبو المجد يكشف سر منع حفل ترافيس سكوت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ