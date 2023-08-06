"واجهة مبهرة".. الحبتور يتغنى بمدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي |فيديو

زار رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور، مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي، حيث تغني بروعة المناظر الطبيعية وجمال الفنادق والتصميم المعماري الفريد للفنادق.

وقال الحبتور عبر حسابه على تويتر: “قمت هذا الصباح بزيارة لفندقيّ ريجال هايتس وفندق العلمين في مدينة العلمين الساحرة حيث قضيت وقتاً طبياً برفقة صديقي المحامي خالد أبو بكر”.

وأضاف: “أعُجبت جداً بمستوى فخامة الفنادق وجمالها، ومنظر البحر البانورامي الممتد على وسع النظر وتمازجه مع الرمال الذهبية، ومن المؤكد أن الساحل الشمالي ومدينة العلمين واجهة مبهرة للغاية عن السياحة المصرية والعالمية”.

واختتم رجل الأعمال الإماراتي: “استمتع دائماً أثناء تواجدي في مصر بفضل حسن الضياقة المصرية التي لا مثيل لها في العالم، أتمنى لهم موسماً سياحياً ناجحاً، كل التوفيق للجميع”.