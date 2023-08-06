الدولار مستقر.. أسعار العملات الأجنبية في البنوك الأحد 6 أغسطس

شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري ارتفاعا ملحوظا في مصر بمستهل تعاملات الأسبوع حيث استقر سعر صرف الدولار الأمريكي بينما ارتفع اليورو الجنيه الأسترليني.

وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدي البلد"، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي مقارنة بأسعار إغلاق الخميس الماضي.

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع .

ارتفع سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد مسجلة 33.62جنيه للشراء و34.06 جنيه للبيع مقابل 33.79 جنيه سعر إغلاق الأسبوع الماضي بزيادة 27 قرشا.

بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد 39.02 جنيه للشراء و 39.46 جنيه للبيع مقارنة 39.26 جنيه للبيع سعر إغلاق الأسبوع الماضي بارتفاع 20 قرشا.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 35.10 جنيه للشراء و35.45 جنيه للبيع مقارنة 35.30 جنيه للبيع مرتفعا 15 قرشا.

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 33.62جنيه للشراء و34.06 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 39.02جنيه للشراء و 39.46 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 35.01جنيه للشراء و35.45 جنيه للبيع .



أسعار العملات فى البنك المركزي

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأحد عند 33.94 جنيه للشراء و34.09 جنيه للبيع مقارنة 33.85 جنيه الخميس الماضي بزيادة 24 قرشا.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأحد 39.30جنيه للشراء و 39.47 جنيه للبيع مقارنة 39.16 جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي بارتفاع 31 قرشا.

بلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم 35.31 جنيه للشراء و35.47 جنيه للبيع مقارنة 35.40 جنيه بزيادة 7 قروش.