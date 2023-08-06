عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار مستقر.. أسعار العملات الأجنبية في البنوك الأحد 6 أغسطس

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية

شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري ارتفاعا ملحوظا في مصر بمستهل تعاملات الأسبوع حيث استقر سعر صرف الدولار الأمريكي بينما ارتفع  اليورو الجنيه الأسترليني.

وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدي البلد"، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي مقارنة بأسعار إغلاق الخميس الماضي.

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي  اليوم الأحد مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع .

ارتفع سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد  مسجلة  33.62جنيه للشراء و34.06 جنيه للبيع مقابل 33.79 جنيه سعر إغلاق الأسبوع الماضي بزيادة 27 قرشا.

بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد  39.02 جنيه للشراء و 39.46 جنيه للبيع مقارنة 39.26 جنيه للبيع سعر إغلاق الأسبوع الماضي بارتفاع 20 قرشا.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 35.10 جنيه للشراء و35.45 جنيه للبيع مقارنة 35.30 جنيه للبيع مرتفعا 15 قرشا.

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 33.62جنيه للشراء و34.06 جنيه للبيع  .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 39.02جنيه للشراء و 39.46 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 35.01جنيه للشراء و35.45 جنيه للبيع .

txt

أسعار العملات العربية في مصر مع ختام تعاملات الأحد

txt

سعر الدولار في البنوك اليوم 6-8-2023


أسعار العملات فى البنك المركزي

 

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأحد عند 33.94 جنيه للشراء و34.09 جنيه للبيع مقارنة 33.85 جنيه الخميس الماضي بزيادة 24 قرشا.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأحد 39.30جنيه للشراء و 39.47 جنيه للبيع مقارنة 39.16 جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي بارتفاع 31 قرشا.

بلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم 35.31 جنيه للشراء و35.47 جنيه للبيع مقارنة 35.40 جنيه بزيادة 7 قروش.

 

العملات العملات الاجنبية الدولار الأمريكى اليورو اليوم الأحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف هذا الشخص عامين.. عقوبات صارمة من لجنة المسابقات ضد الأهلي والمصري

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

زواج عرفي وتعذيب وخيانة صديق| اعترافات مروعة لكتيبة إعدام طبيب الساحل.. تفاصيل مثيرة

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

الكفن.. خالد الجندي يكشف عن آخر كلمات شمس البارودي لابنها أثناء دفنه

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

خاص|هونت عليهم.. سبب رحيل سيد عبدالحفيظ عن النادي الأهلي

خاص.. أول تعليق من وكالة إيكوبا على أنباء انضمامه للأهلي

ترشيحاتنا

السعودية تقدم خطة سلام لإنهاء الصراع في أوكرانيا |تعرف على تفاصيلها

الدولار مستقر.. أسعار العملات الأجنبية في البنوك الأحد 6 أغسطس

اعتراف أمريكي.. الغرب يشكل تحالفًا عسكريا لدخول أوكرانيا

مزايا شراء الجنيه الذهب.. تعرف على أنواعه وأسعاره وكيفية الاستثمار فيه

"واجهة مبهرة".. الحبتور يتغنى بمدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي |فيديو

الكيلو وصل 15 جنيهًا.. الموعد النهائي لانخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البرجر .. 5 وصفات مختلفة

فتاة تتعرض لحادث دهس جديد في المغرب.. ما القصة؟

لامع وجريء .. رانيا منصور تثير ضجة بفستانها الأخير| شاهد

بفستان مكشوف.. درة تظهر عبر إنستجرام بإطلالة جريئة وأنيقة |شاهد

فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

مفاجأة صادمة .. رضوى الشربيني تعترف بتعرضها للتحرش .. تفاصيل

اسمه في الباسبور.. أحمد أبو المجد يكشف سر منع حفل ترافيس سكوت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ