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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصر منارة الإبداع وعاصمة الثقافة.. محمد منير يعلق على نجاح حفله في العلمين

محمد منير
محمد منير

نشر الكينج محمد منير مجموعة من صور حفله الذي أقيم الجمعة الماضي في مدينة العلمين الجديدة وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا منارة الإبداع وعاصمة الثقافة والفن.

وكتب محمد منير، عبر حسابه: مهرجان العالم عالمين أفضل وأجمل لقاء جمعني بالجمهور المصري الحبيب وسط الآلاف من المحبين، استمديت منكم طاقة وروح تكفيني للمزيد من الجهد والعطاء، مصر دائمًا منارة الإبداع وعاصمة الثقافة والفن.. شكرًا المتحدة للخدمات الإعلامية.

محمد منير :

أحيا النجوم محمد منير وحميد الشاعري حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات مهرجان العلمين وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد علي مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

بدأ فقرات الحفل الفنان حميد الشاعري الذي قدم باقة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل الحضور منها "غزالي، چلچلی، روح السمارة، خدني بين ايديك" وغيرها من الأغاني.

وأشعل الكينج محمد منير الفقرة الختامية للحفل بأغانيه التي أشعلت حماس الجمهور منها: "يونس، في عشق البنات، سو يا سو، حارة السقايين" وغيرها، ووجه الكينج الشكر لمصمم الإضاءة طارق صبري في نهاية الحفل علي العرض العالمي الذي قدمه.

أعمال محمد منير 

ويستعد الكينج لطرح أغنية جديدة بعنوان "الساحل الشمالي" ومن المقرر طرحها علي طريقة الديو مع الفنانة اللبنانية ميريام فارس.

وأغنية الساحل الشمالي، لـ محمد منير، من كلمات وألحان محمد رحيم، وإنتاج حمدي بدر.

محمد منير وجولة أمريكا 

في سياق آخر يستعد الكينج محمد منير لجولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يحيي ٣ حفلات غنائية هناك خلال شهر سبتمبر المقبل.

ويحيي الكينج الحفلة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية يوم ١ سبتمبر المقبل، أما الحفلة الثانية فمن المقرر إقامتها يوم ٩ سبتمبر المقبل، والحفلة الثالثة من المقرر أن تقام يوم ١٦ سبتمبر المقبل.

محمد منير الكينج محمد منير

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