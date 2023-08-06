أخبار الفن.. خالد الجندي يكشف عن آخر كلمات شمس البارودي لابنها أثناء دفنه.. وسر انفصال رامي مالك ولوسي بوينتون

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن شمس البارودي وخالد الجندي و محمد هنيدي :

كشف خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن آخر كلمات الفنانة شمس البارودي في وداع ابنها عبدالله، وهي تقف على قبره أثناء مراسم الدفن.

مازال خبر انفصال الممثل العالمي من أصل مصري رامي مالك عن حبيبته لوسي بوينتون بعد 5 سنوات من علاقة حب عاطفية أذهلت الجميع، يسبب صدمة لمحبيهما.

مازح الفنان محمد هنيدي، أحد المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أشاد بفيلمه الجديد «مرعي البريمو» الذي يُشارك به في موسم أفلام صيف 2023.

الفنان محمد رياض تحمل على عاتقه مسئولية رئاسة مهرجان القومى للمسرح وهو أحد أهم المهرجانات المصرية ويقدم نوعية مختلفة عن الدورات السابقة للمهرجان، كما برع فى تقديم شخصية هايم فى مسلسل المداح 3 والذى اثار من خلاله حالة من الجدل الواسع.

شارك النجم صابر الرباعي أخيراً ضمن فعليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن، وقدم مجموعة كبيرة من أغانيه الناجحة القديمة والجديدة وسط تفاعل كبير من جمهوره الكبير.