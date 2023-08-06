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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. خالد الجندي يكشف عن آخر كلمات شمس البارودي لابنها أثناء دفنه.. وسر انفصال رامي مالك ولوسي بوينتون

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن شمس البارودي وخالد الجندي و محمد هنيدي :

 

الكفن.. خالد الجندي يكشف عن آخر كلمات شمس البارودي لابنها أثناء دفنه

 

كشف خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن آخر كلمات الفنانة شمس البارودي في وداع ابنها عبدالله، وهي تقف على قبره أثناء مراسم الدفن.

 

 

بطلة مسلسل The Crown كلمة السر في انفصال رامي مالك ولوسي بوينتون

 

مازال خبر انفصال الممثل العالمي من أصل مصري رامي مالك عن حبيبته لوسي بوينتون بعد 5 سنوات من علاقة حب عاطفية أذهلت الجميع، يسبب صدمة لمحبيهما. 

 

قبضت كام .. رد صادم من محمد هنيدي على متابع أشاد بمرعي البريمو

 

مازح الفنان محمد هنيدي، أحد المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أشاد بفيلمه الجديد «مرعي البريمو» الذي يُشارك به في موسم أفلام صيف 2023.

 

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

 

الفنان محمد رياض تحمل على عاتقه مسئولية رئاسة مهرجان القومى للمسرح وهو أحد أهم المهرجانات المصرية ويقدم نوعية مختلفة عن الدورات السابقة للمهرجان، كما برع فى تقديم شخصية هايم فى مسلسل المداح 3 والذى اثار من خلاله حالة من الجدل الواسع.

 

صابر الرباعي يكشف تفاصيل تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.. فيديو

 

شارك النجم صابر الرباعي أخيراً ضمن فعليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن، وقدم مجموعة كبيرة من أغانيه الناجحة القديمة والجديدة وسط تفاعل كبير من جمهوره الكبير.

 

شمس البارودي خالد الجندي محمد هنيدي

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