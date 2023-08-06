قبضت كام .. رد صادم من محمد هنيدي على متابع أشاد بمرعي البريمو

مازح الفنان محمد هنيدي، أحد المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أشاد بفيلمه الجديد «مرعي البريمو» الذي يُشارك به في موسم أفلام صيف 2023.

فيلم «مرعي البريمو»

وقال أحد المتابعين: «أنا بس عايز أقول إن الفيلم ده لذيذ أوي.. فيلم مرعي البريموعودة قوية لـ هنيدي.. ومن أجمل أفلامه في الفترة الأخيرة.. فيلم عائلي في اللذيذ، ضحك كتير بدون إسفاف.. خفة دم هنيدي مش معقولة كالعادة مع تواجد عدد كبير من نجوم الكوميديا على رأسهم عم لطفي لبيب وأغاني عم عبدالباسط حمودة وأحمد شيبة.. الفيلم ميكس حلو من كل حاجة.. والنتيجة في الآخر عمل فني مبهج».

وفاجأ محمد هنيدي، جمهوره، حيث علق على المنشور مازحًا بقوله: «أنت قبضت مني كام.. واستلمتهم فيزا ولا تحويل بنكي ولا فودافون كاش ولا في ظرف».

وينضم فيلمى "مرعى البريمو" بطولة النجوم محمد هنيدى، أحمد بدير، لطفى لبيب، غاده عادل، علاء مرسى ، ومحمد محمود اخراج سعيد حامد ، وفيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانه مراد، شريف سلامه إخراج محمد جمال العدل. للبرنامج السينمائى الذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية ، والذى يتضمن عرض أحدث الأفلام السينمائية باسعار مخفضة بسينما الهناجر وسينما مركز الإبداع الفني – بساحة دار الاوبرا المصرية- التابعتين لقطاع الصندوق .

الاضافة إلى استمرار عرض أفلام: "البعبع" بطولة امير كراره، باسم سمره، ياسمين صبرى، وإخراج حسين المنباوى ، "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، و كريم محمود عبد العزيز ومن إخراج بيتر ميمى ، و "تاج" بطولة تامر حسنى و دينا الشربينى ، اخراج ساره وفيق.

وتعرض الأفلام فى حفلات : 10 صباحًا ، 12 ظهرًا، 2 ظهرا، 4عصرا،6 مساء كالتالى:

سينما الابداع: "ع الزيرو" حفلات :10، 2، 6- "مرعى البريمو"" حفلتى 12، 4 .

سينما الهناجر: "البعبع" حفلة: 10 صباحا - "تاج" حفلتى: 12 و 4- "بيت الروبى" حفلتى:2 ، و6 مساء.

يعد هذا الحدث فرصة لعشاق الفن لتقديم احدث الافلام بأسعار مخفضة 60 جنيه.

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس، السبت، 3.162.557 جنيه، حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

مرعي البريمو

فيلم “مرعي البريمو” من بطولة محمد هنيدي وغادة عادل ولطفي لبيب وإنجي علي ومن إخراج سعيد حامد، حقق ايرادات امس وصلت إلى 1.091.470 جنيه يتصدر بها قائمة الأفلام المعروضة حاليا.

تدور أحداث فيلم “مرعي البريمو” حول مرعي الذي يتاجر في البطيخ ويواجه العديد من المفارقات الكوميدية.

ع الزيرو

حقق فيلم “ع الزيرو” إيرادات ليلة أمس وصلت إلى 805.686 جنيه، واحتل المركز الثاني في أول أيام عرضه بعد فيلم “مرعي البريمو”.

فيلم "ع الزيرو" من بطولة نخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، وجومانا مراد، وخالد الصاوى، وشريف الدسوقى، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.