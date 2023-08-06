عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبضت كام .. رد صادم من محمد هنيدي على متابع أشاد بمرعي البريمو

صدى البلد

مازح الفنان محمد هنيدي، أحد المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أشاد بفيلمه الجديد «مرعي البريمو» الذي يُشارك به في موسم أفلام صيف 2023.

 

فيلم «مرعي البريمو»

وقال أحد المتابعين: «أنا بس عايز أقول إن الفيلم ده لذيذ أوي.. فيلم مرعي البريموعودة قوية لـ هنيدي.. ومن أجمل أفلامه في الفترة الأخيرة.. فيلم عائلي في اللذيذ، ضحك كتير بدون إسفاف.. خفة دم هنيدي مش معقولة كالعادة مع تواجد عدد كبير من نجوم الكوميديا على رأسهم عم لطفي لبيب وأغاني عم عبدالباسط حمودة وأحمد شيبة.. الفيلم ميكس حلو من كل حاجة.. والنتيجة في الآخر عمل فني مبهج».

وفاجأ محمد هنيدي، جمهوره، حيث علق على المنشور مازحًا بقوله: «أنت قبضت مني كام.. واستلمتهم فيزا ولا تحويل بنكي ولا فودافون كاش ولا في ظرف».

وينضم فيلمى "مرعى البريمو" بطولة النجوم محمد هنيدى، أحمد بدير، لطفى لبيب، غاده عادل، علاء مرسى ، ومحمد محمود اخراج سعيد حامد ، وفيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانه مراد، شريف سلامه إخراج محمد جمال العدل. للبرنامج السينمائى الذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية ، والذى يتضمن عرض أحدث الأفلام السينمائية باسعار مخفضة بسينما الهناجر وسينما مركز الإبداع الفني – بساحة دار الاوبرا المصرية- التابعتين لقطاع الصندوق . 

الاضافة إلى استمرار عرض أفلام: "البعبع" بطولة امير كراره، باسم سمره، ياسمين صبرى، وإخراج حسين المنباوى ، "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، و كريم محمود عبد العزيز ومن إخراج بيتر ميمى ، و "تاج" بطولة تامر حسنى و دينا الشربينى ، اخراج ساره وفيق.

وتعرض الأفلام فى حفلات : 10 صباحًا ، 12 ظهرًا، 2 ظهرا، 4عصرا،6 مساء كالتالى:

سينما الابداع: "ع الزيرو" حفلات :10، 2، 6- "مرعى البريمو"" حفلتى 12، 4 .

سينما الهناجر: "البعبع" حفلة: 10 صباحا -  "تاج" حفلتى: 12 و 4-  "بيت الروبى" حفلتى:2 ، و6 مساء.

يعد هذا الحدث فرصة لعشاق الفن  لتقديم احدث الافلام  بأسعار مخفضة 60 جنيه. 

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس، السبت، 3.162.557 جنيه،  حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

مرعي البريمو 

فيلم “مرعي البريمو” من بطولة محمد هنيدي وغادة عادل ولطفي لبيب وإنجي علي ومن إخراج سعيد حامد، حقق ايرادات امس وصلت إلى 1.091.470 جنيه يتصدر بها قائمة الأفلام المعروضة حاليا. 

تدور أحداث فيلم “مرعي البريمو” حول مرعي الذي يتاجر في البطيخ ويواجه العديد من المفارقات الكوميدية.

ع الزيرو 

حقق فيلم “ع الزيرو” إيرادات ليلة أمس وصلت إلى 805.686 جنيه، واحتل المركز الثاني في أول أيام عرضه بعد فيلم “مرعي البريمو”. 

فيلم "ع الزيرو" من بطولة نخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، وجومانا مراد، وخالد الصاوى، وشريف الدسوقى، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

محمد هنيدي مرعى البريمو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

قبضت كام .. رد صادم من محمد هنيدي على متابع أشاد بمرعي البريمو

إيقاف هذا الشخص عامين.. عقوبات صارمة من لجنة المسابقات ضد الأهلي والمصري

معاش شهري ومساكن مدعمة .. مزايا قانونية يحصل عليها ذوى الإعاقة

الكفن.. خالد الجندي يكشف عن آخر كلمات شمس البارودي لابنها أثناء دفنه

موضوعات متعلقة

تصل إلى 65 ألف جنيه .. أسعار تذاكر حفل أنغام في العلمين

الكفن.. خالد الجندي يكشف عن آخر كلمات شمس البارودي لابنها أثناء دفنه

انفصال رامى مالك عن حبيبته لوسي بوينتون بعد 5 سنوات من الارتباط

بملابس جريئة.. ابنة عمرو دياب بظهور صادم على إنستجرام

اليسا على مسرح العلمين الجديدة: بحب مصر من قلبي

أول تعليق من تامر عاشور بعد حفله بالعلمين الجديدة

الشاب خالد بـ الزي السعودي في حفله بالرياض

مش بشتغل علشان الفلوس.. بيومي فؤاد يقرر رفع أجره الفترة القادمة

ترشيحاتنا

مسيرة عطاء.. ماذا حقق الاقتصاد المصري خلال 9 سنوات؟

فستان شفاف.. مادلين طبر تثير الجدل بوصلة رقص

أخيرا واتساب يحمي أكبر قاعدة من المستخدمين.. اعرف طريقة تفعيل الميزة

خبراء لـ صدى البلد: الجامعات المصرية حققت إنجازات في مجال التعليم العالي

مدحت العدل يفجر مفاجأة عن مشاركة الفنانة شيريهان في عمل جديد

ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن مفاجأة بشأن حرب أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيها سم قاتل.. احذروا استنشاق أو لمس أو تناول بذور هذا الزيت

مصر منارة الإبداع وعاصمة الثقافة.. محمد منير يعلق على نجاح حفله في العلمين

كيفية استخدم قشر الرمان للشعر

بطلة مسلسل The Crown كلمة السر في انفصال رامي مالك ولوسي بوينتون

فيديو

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ