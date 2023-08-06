أخبار الفن.. تعرض رضوى الشربينى للتحرش.. هنيدى ينتصر.. فيلم إسرائيلى مثير للجدل.. مأساة فنانة بسبب مرض بالعمود الفقري

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية المهمة عن رضوى الشربينى وسارة أبى كنعان وسمية الخشاب.

إيرادات الأفلام.. محمد هنيدى ينتصر على رمضان وكريم عبد العزيز

يشهد الموسم الحالي منافسة قوية بين الأعمال الفنية، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم “البعبع” بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم “تاج” للفنان تامر حسني، وفيلم “مستر إكس” للفنان أحمد فهمي ، وفيلم “مطرح مطروح” للفنان محمود حميدة، بينما انضم كل من فيلمي “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي و"ع الزيرو" لمحمد رمضان إلى المنافسة.

جريئة وجميلة.. سمية الخشاب: اركب على الموجة حققت 13 مليون مشاهدة في 3 أيام

كشفت الفنانة سمية الخشاب تفاصيل كواليس كليب أغنيتها الجديدة "اركب على الموجة" والتى تم طرحها عبر قناتها على اليوتيوب أمس وترد فيه على بعض الانتقادات التى وجهت لها.

أولادي فكروني مجنونة.. سحر رامي تروي حديثها اليومي مع الراحل حسين الإمام

كشفت الفنانة سحر رامى عن سر فى حياتها حيث تقوم بالحديث مع زوجها الراحل حسين الإمام معظم الوقت وهو الأمر الذى يفسره أولادها بالجنون.

وقالت سحر رامى فى أحد اللقاءات التليفزيونية : إنها لا تستطيع وصف شعورها واشتياقها له، مشيرة إلى أنها تتحدث له دائما.

كان على شكل حرف s.. مأساة فنانة شهيرة بسبب مرض بالعمود الفقري

روت الفنانة سارة أبى كنعان تفاصيل تعرضها للإصابة فى العمود الفقري منذ طفولتها التى أثرت عليها كثيرا خلال لقاء لها ببرنامج تلفزيوني.

وقالت سارة أبى كنعان : مررت بست سنوات صعبة للغاية في المرحلة العمرية من 10 إلى 16 عاما ولم أتحدث عن هذا الأمر من قبل حيث كنت مريضة فى العمودي الفقري حيث لم يكن مستقيما بل كان على شكل حرف S وكانت والدتي تمازحني وتقول إنه على أول حرف من اسمي "سارة" حتى تخفف عني الأمر".

احتفالا بذكرى حرب أكتوبر.. فيلم Golda يثير الجدل ويكشف علاقة أشرف مروان بإسرائيل

مع قرب حلول الاحتفالات بالذكرى الخمسين لحرب أكتوبر المجيدة يعرض الفيلم الإسرائيلي "جولدا" أو Golda فى 23 أغسطس الحالى والذى عرض فى عدد من المهرجانات العالمية.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن فيلم جولدا وعلاقته بأشرف مروان.

مفاجأة صادمة .. رضوى الشربيني تعترف بتعرضها للتحرش .. تفاصيل

كشفت الإعلامية رضوى الشربينى فى مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام عن تعرضها للتحرش اللفظى طوال الوقت.

وقالت رضوى الشربينى خلال الفيديو: اننى اتعرض إلى التحرش اللفظي طوال الوقت بخلاف التحرش الآخر.