أولادي فكروني مجنونة.. سحر رامي تروي حديثها اليومي مع الراحل حسين الإمام

كشفت الفنانة سحر رامى عن سر فى حياتها حيث تقوم بالحديث مع زوجها الراحل حسين الإمام معظم الوقت وهو الأمر الذى يفسره أولادها بالجنون.

وقالت سحر رامى فى أحد اللقاءات التليفزيونية : إنها لا تستطيع وصف شعورها واشتياقها له، مشيرة إلى أنها تتحدث له دائما.

وقالت سحر رامي: "الأولاد ساعات يدخلوا عليا بيفتكروني مجنونة بكلم نفسي وبكلمه، مجنونة مش مجنونة أنا بكلمه، وباخد رأيه في كل حاجة وتعليقات على أي حاجة".

وتابعت: "إحنا كان عندنا تواصل دائم وتعليقات على أي حاجة ومحدش بيفهمها إلا أنا وهو، لما بحب أعلق على موقف بكلمه وأقوله عليها".

سحر رامى وحسين الامام

منذ أن رآها حسن الإمام للمرة الأولى فتن بحبها، فقرر توطيد العلاقات بها من خلال طلبها للعمل معه في فرقته كراقصة استعراضات، إلا أنها رفضت العرض لانشغالها بتصوير فوازير فطوطة.

ليقرر حسين طلب يدها من والدها وتكللت علاقتهما بالزواج، الذي استمر حتى وفاته في عام 2014، وتوج بولدين هما يوسف وسالم.