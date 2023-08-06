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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطلة مسلسل The Crown كلمة السر في انفصال رامي مالك ولوسي بوينتون

رامي مالك ولوسي بوينتون
رامي مالك ولوسي بوينتون

مازال خبر انفصال الممثل العالمي من أصل مصري رامي مالك عن حبيبته لوسي بوينتون بعد 5 سنوات من علاقة حب عاطفية أذهلت الجميع، يسبب صدمة لمحبيهما. 

ربطت رامي مالك بحبيبته السابقة لوسي بوينتون علاقة حب شهدت عليها هوليوود منذ شاركا سويا في بطولة فيلمه الأعظم Bohemian Rhapsody الذي نال عنه جائزة الأوسكار، وحرص على الاعتراف بحبه لها أثناء تسلمه للجائزة أمام الجميع.

 

 

 

انتشرت شائعات خلال الفترة الماضية حول انفصال رامي مالك وحبيبته، لكن مصادر مقربة أكدت في تصريحات جديدة على أنهما كانا متباعدان منذ فبراير الماضي، حتى اتفقا على الانفصال تماما. 

 

منذ ذلك الحين يحاول رامي مالك إحاطة نفسه بجميلات هوليوود، وعلى رأسهم إيما كورين بطلة مسلسل The Crown التي لعبت شخصية الأميرة ديانا، التي تربطها به علاقة قوية حاليا، وتحضر معه الكثير من الفعاليات الفنية والاجتماعية. 

 

 

حاول رامي مالك إصلاح علاقته مع حبيبته لوسي بوينتون بعد 5 سنوات من الحب الكبير بينهما، لكن الأمور وصلت إلى ضرورة الانفصال تماما.

 

من المقرر أن يقدم رامي مالك شخصية باستر كيتون وهو نجم أفلام كوميدية شهير في زمن السينما الصامتة، ومن المقرر أن يخرج المسلسل مات ريفز بحسب موقع ديديلاين.

 

 

كان باستر كيتون يلقب بصاحب الوجه الحجري، بسبب تعابير وجهه الثابتة والجامدة، وكان يقدم الكوميديا الجسدية، وقدم سلسلة أفلام متتالية في العشرينات دون انقطاع. 

 

تراجعت مسيرة باستر كيتون المهنية بعدما وقع عقدا مع MGM وفقد استقلاليته الغنية، وأدمت على الكحول، ما أثر سلبا على حياته الأسرية. 

رامي مالك لوسي بوينتون Bohemian Rhapsody The Crown الأميرة ديانا جائزة الأوسكار

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