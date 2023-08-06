سيامة كهنة جدد بإيبارشية شبين القناطر

سام نيافة الأنبا نوفير أسقف إيبارشية شبين القناطر وتوابعها، ٣ كهنة جدد للخدمة بالإيبارشية.

وصلى نيافته القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء (مقر المطرانية)، وشاركه نيافة الأنبا ديسقورس أسقف ورئيس دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين، وعقب صلاة الصلح سام نيافتهما ٣ من الشمامسة كهنة للخدمة بكنائس الإيبارشية، وهم:

- الشماس ميخائيل صليب كاهنًا على مذبح كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل باسم القس صموئيل.

- الشماس ريمون عبد المسيح كاهنًا عامًا باسم القس فام.

- الشماس هاني صليب كاهنًا عامًا باسم القس برسوم.

ويقضي الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير السيدة العذراء (البراموس) بوادي النطرون ثم دير موسى النبي بجنوب سيناء.

وأعلن القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفاة نيافة الأنبا ميشائيل أسقف جنوبي ألمانيا.

وجاء في نص البيان الصادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، رقد في الرب بشيخوخة صالحة منذ قليل نيافة الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ وجنوبي ألمانيا.

وسنوافيكم لاحقًا بتفاصيل ترتيبات صلوات تجنيزه.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد صلى اليوم السبت صلوات رهبنة سبع من طالبات الرهبنة بدير الشهيد فيلوباتير مرقوريوس أبي سيفين بسيدي كرير لينضممن إلى مجمع راهبات الدير.

والراهبات الجديدات هن:الراهبة فيلومينا، الراهبة أربسيما، الراهبة أنسطاسيا، الراهبة ڤيرينا، الراهبة أبفية ، الراهبة يوستينا، الراهبة سيلينا.

شارك في الصلوات سبعة من أحبار الكنيسة، وتماف كيرية رئيسة الدير ورئيسات أديرة الراهبات ومجمع راهبات الدير وبعض الآباء الرهبان.

كان نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي قد أكد أن الإبحار في حياة مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث مغامرة ترتفع بالإنسان إلى عنان السماء، فهو المعلم والأب والمرشد الذي ظل يدبر أمور الكنيسة إلى أن غادر عالمنا، فهو دائما رجل صلب متفائل شديد الذكاء، مصري عميق الأصل، عربي الوجدان، عالمي الآفق، إنسانى النزعة.

ورحب الأنبا إرميا - في كلمته خلال احتفالية مئوية ميلاد قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ال١١٧ بمركز المنارة الدولى للمؤتمرات بحضور مجموعة من كبار رجال الدولة وقيادات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برعاية الأنبا ارميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي، وعدد من أساقفة الكنيسة ومجموعة من أعضاء مجلس النواب والشيوخ والسفراء والشخصيات العامة والإعلاميين - بجموع الحاضرين، معربا عن سعادته بالجمع الغفير الذي حضر الاحتفالية تكريما لاسم الراحل قداسة البابا شنودة الثالث البطريرك ال١١٧ من باباوات الكرسي المرقسية.

وقال الأنبا إرميا إن البابا شنوده حمل قلب يتحمل آلام الناس، زمان يساند كل من في شدة أو ضيقة، مقدما راحة الآخرين عن راحته، فأحبه البسطاء وغير المتعلمين، وأصحاب الرأى، وكان يري أن القوة في المحبة وليس في الانتصار على الآخر، ومن محبته لله انطلقت هذه المحبة نحو كل إنسان.