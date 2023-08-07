صبرة القاسمي يكشف بالدليل: وجدي غنيم كان يحرض على اغتيال مبارك

قال المحامي صبرة القاسمي، الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان منذ النشأة وهي تحرض ضد كافة الأنظمة، حتى الأنظمة التي تأويها حاليا ليست في منأى مستقبلا عن عنف الجماعة.



وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الإخوان يدعون كذبا أنهم بعيدين عن العنف.

مسجد الهدى



وتابع: "في نهاية الثمانينات حضرت مع وجدي غنيم في مسجد الهدى، وأنا أطلق عليه الشيخ البهلوان فهو ساحر في الكلمات، ووقتها أحد الشباب سأله وكان اسمع صلاح محمد إبراهيم عبد الجواد، وقال إن حسني مبارك يحكم بغير ما أنزل الله ويعذب المسلمين في السجون فهل يجوز قتله، فرد وجدي غنيم بأسلوبه الساخر مين قالك متعملش حاجة ضده؟".



وأردف: "الجملة خرجت بطريقة ساخرة ولكنها في عقيدة الشاب هي فتوى باغتيال مبارك والعمل ضد أجهزة الدولة"، منوها أن وجدي غنيم بعد 30 يونيو وعزل مرسي لو نظرنا لتصريحاته سنجدها كلها ضد أجهزة الدولة.