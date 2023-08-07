عماد سليمان: باهر المحمدي سيرحل عن الإسماعيلي بالشرط الجزائي.. فيديو



كشف عماد سليمان، عضو اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، عن موقف اللاعب باهر المحمدي، قائد الفريق، من الاستمرار في صفوف الدراويش في الموسم المقبل من عدمه.

وقال سليمان، خلال مداخلة مع الإعلامي إيهاب الكومي، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «نادي الإسماعيلي يعاني من مشاكل مالية كبيرة ونناشد الوزارة بأن تكون هناك نظرة للأندية الشعبية»

وأردف قائلًا: «الأندية الشعبية هي أساس الكرة في مصر مع احترامي لباقي الأندية».

وحول الأوضاع الداخلية للنادي، قال سليمان: «نحن نواجه أزمة القيد في الفترة الحالية وهناك لاعبون رحلوا عن صفوف الفريق».

وأضاف: «عبد الرحمن مجدي متواجد معنا ومستمر معنا أما باهر المحمدي وضعه مثل سيرجي أكا، الذي رحل عن صفوف الفريق بدفع الشرط الجزائي».

واستطرد قائلًا: «باهر المحمدي لا يرغب في الرحيل عن الإسماعيلي لكنه تلقى عرضًا من النادي المصري ولديه شرط جزائي، واللاعب قريب من الانتقال إلى المصري».

وأكد سليمان أن قيمة الشرط الجزائي في عقد باهر المحمدي يمكن أن تحل الأزمة المالية للنادي الإسماعيلي.

وفي سياق آخر، أشار سليمان إلى أن النادي أتمم التعاقد مع إيهاب جلال لتولي تدريب نادي الإسماعيلي، وهو مدرب كفء ومن أبناء نادي الإسماعيلي.

https://www.youtube.com/watch?v=2Fw7-04Wo04