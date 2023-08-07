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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أجدع شوشو.. دينا سمير غانم تهنئ شيماء سيف بعيد ميلادها

دينا سمير غانم وشيماء
دينا سمير غانم وشيماء سيف

هنأت الفنانة دينا سمير غانم ، الفنانة شيماء سيف بمناسبة عيد ميلادها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وشاركت صورة تجمعهم معا، وكتبت:" كل سنة وأنتي طيبة يا أحلي وألذ وأجدع شوشو ربنا يوفقك دايما يارب".

 

يذكر أنه شاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها صورة جديدة من تكريمها عن مسلسل جت سليمة عبر حسابها بموقع إنستجرام.
 

وعلّقت دنيا سمير غانم على الصورة قائلة: ‏‎شكرًا لإذاعة nrjegypt علي جوائز مسلسل جت سليمة جائزة أحسن ممثلة كوميدية بتصويت أغلي جمهور، وجائزة أحسن مسلسل كوميدي من لجنة التحكيم المحترمة، وجائزة أحسن إستايلست حسن مصطفي، وتكريم كريم يوسف مؤلف المسلسل والمؤلفة ندي عزت وتكريم مخرج العمل إسلام خيري، وجائزة أفضل مسلسل كوميدي محمد أحمد السبكي.

أحمد السبكي الفنانة دنيا سمير غانم الفنانة شيماء سيف بمناسبة عيد ميلادها سمير غانم محمد أحمد السبكي مسلسل جت سليمة

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