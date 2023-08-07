أجدع شوشو.. دينا سمير غانم تهنئ شيماء سيف بعيد ميلادها

هنأت الفنانة دينا سمير غانم ، الفنانة شيماء سيف بمناسبة عيد ميلادها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وشاركت صورة تجمعهم معا، وكتبت:" كل سنة وأنتي طيبة يا أحلي وألذ وأجدع شوشو ربنا يوفقك دايما يارب".

يذكر أنه شاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها صورة جديدة من تكريمها عن مسلسل جت سليمة عبر حسابها بموقع إنستجرام.



وعلّقت دنيا سمير غانم على الصورة قائلة: ‏‎شكرًا لإذاعة nrjegypt علي جوائز مسلسل جت سليمة جائزة أحسن ممثلة كوميدية بتصويت أغلي جمهور، وجائزة أحسن مسلسل كوميدي من لجنة التحكيم المحترمة، وجائزة أحسن إستايلست حسن مصطفي، وتكريم كريم يوسف مؤلف المسلسل والمؤلفة ندي عزت وتكريم مخرج العمل إسلام خيري، وجائزة أفضل مسلسل كوميدي محمد أحمد السبكي.