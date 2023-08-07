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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار القاهرة.. ضبط راكبة قادمة من جدة حاولت تهريب مستحضرات تجميل

صدى البلد

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي في ضبط راكبة حاولت تهريب كمية من مستحضرات التجميل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

 

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة طيران ناس القادمة من جدة استوقف أحمد السيد احمد مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي انكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

 

وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد عبد الحميد مأمور الجمرك ومحمود شحاته رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكبة، قام الدكتور محمد أحمد كامل مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم ٣ بمبني الركاب رقم ١ بتكليف سيد فؤاد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما اسفر وجود كمية كبيرة من مستحضرات التجميل مخبأة داخل الحقائب.

 

قام فتحي فوزي مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من شيماء علي و محمد الديب و هشام عطية مآمير الجمرك تحت اشراف احمد البسيوني مدير الحركة وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها ٢١١ عبوة.

 

أمر فتحي فوزي شوكت مدير الإدارة الثانية بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤٨ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي كل من زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ١ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

 

 

 

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