فريق "القاهرة" للتايكوندو يتألق في بطولة الجمهورية

تمكن فريق القاهرة للناشئين من الفوز بـ ٣٣ ميدالية متنوعة في فئتي الفردي والجماعي، بإجمالي ١٧ ميدالية ذهبية و١٥ ميدالية فضية و١ ميدالية برونزية في إطار بطولة الجمهورية للتايكوندو للناشئين للبومزا.

و أقيمت البطولة في الصالة المغطاة بجامعة حلوان يوم ٤ أغسطس، وشارك فريق نادي "القاهرة" بإجمالي ١٧ لاعب من الناشئين.



وقد أشادت لجان التحكيم بالبطولة بالمستوي الفني الذي قدمه لاعبي فريق نادي القاهرة سواء علي فئات الفردى والجماعي تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الكابتن أيمن محمد عيد، المدير الفنى، والكابتن تامر محمد عيد، المدرب العام، والكابتن ندى عزت، مدرب الفريق، والكابتن أحمد عبده، إداري الفريق.