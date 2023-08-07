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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مارك زوكربيرج يعلن عن موعد المقاتلة ضد إيلون ماسك

مارك زوكربيرج يعلن
مارك زوكربيرج يعلن عن موعد المقاتلة ضد إيلون ماسك

يعج العالم الافتراضي بالنقاشات بين شخصيتين مؤثرتين في مجال التكنولوجيا ، وهما مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا Meta ، وإيلون ماسك ، الذي يقود SpaceX ، من بين مشاريع أخرى، السؤال المهم الذي يدور في أذهان الجميع هو: هل سيواجه هؤلاء العمالقة في التكنولوجيا بالفعل في مباراة الحلبة؟ في الوقت الحالي ، يظل الجواب غامضا.

 

بدأت هذه المداعبات عبر الإنترنت عندما أخذ زوكربيرج إلى Threads للسخرية من منشور ماسك حول رفع الأثقال، وهو استعداد مزعوم للمعركة المحتملة. صرح الرئيس التنفيذي لشركة Meta بثقة أنه "مستعد دائمًا" لقتال مع ماسك. من المثير للاهتمام أنه ذكر تاريخًا مؤقتًا، 26 أغسطس ، لكنه أشار إلى أن ماسك لم يعط الضوء الأخضر، "لا تتوقع الكثير من الأمل" ، سخر زوكربيرج.

 

وفي مفاجأة مثيرة، أعلن ماسك أن المباراة، إذا حدثت، سيتم بثها "مباشرة" على X ، مع توجيه جميع الأرباح إلى جمعية خيرية للمحاربين القدامى. لم يفوت زوكربيرج أي إيقاع، ورد مازحًا بأنهم يجب أن "يستخدموا منصة أكثر موثوقية يمكن أن تكون جمع الأموال للجمعيات الخيرية."

 

بالإضافة إلى التبادلات المرحة ، أعرب زوكربيرج عن حبه الحقيقي للرياضة ، مؤكدًا استعداده لمواجهة المنافسين المدربين.

 

الاختلافات المرحة، وأحيانًا الجادة ، بين زوكربيرج وماسك ليست جديدة في مجتمع التكنولوجيا، لقد اختلفوا تاريخيًا في موضوعات تتراوح من الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي إلى استكشاف الفضاء. 

في أواخر يوليو، شكك زوكربيرج في حدوث هذه المباراة المرتقبة بشدة. أما بالنسبة للبيانات الرسمية، فقد كانت ميتا غامضة، واختارت فقط إعادة تغريد منشور زوكربيرج الأصلي على Threads.

بينما يظل من غير الواضح ما إذا كانت المعركة ستكون في التغريدات أم في الحلبة، فإن الإنترنت ينتظر بفارغ الصبر.

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